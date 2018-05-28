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Google'dan 17 yaşındaki gence para ödülü

ntv.com.tr

Teknoloji devi Google, sistemdeki bir açığı keşfedip şirket ile paylaştığı için 17 yaşındaki gence para ödülü verdi.

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    Arama motoru Google, hacker'ların elini oldukça güçlendirebilecek önemli bir güvenlik açığını rapor ettiği için 17 yaşındaki Uruguaylı genci ödüllendirdi.
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    Google'dan 36 bin dolarlık (Yaklaşık 165 bin TL) ödeme alan Ezequiel Pereira’nın bulduğu güvenlik açığı hacker’ların şirketin iç sistemlerini değiştirmesine sebep olabilirdi.
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    Daha önce 4 defa Google'daki açıkları bularak para ödülü almaya hak kazanan Pereira, ilk seferinde Google'dan 500 dolar kazanmıştı.
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    Uruguaylı genç, yaptığı açıklamada kazandığı para ile ilgli ülke basınına yaptığı açıklamada "Gerçekten iyi hissettiriyor. Önemli bir şeyler bulduğum için memnunum" ifadesini kullandı.
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    Bilgisayar kullanmaya 10 yaşındayken başlayan Pereira, programlama işleriyle 11 yaşında haşır neşir olmaya başladı.
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