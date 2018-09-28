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Google’dan 20’nci yaş sürprizi

ntv.com.tr

Teknoloji devi Google, kuruluşunun 20’nci yılını kutlamak için kullanıcılarına yeni sürprizler yapmaya devam ediyor. Street View ile Google'ın 20 yıl önce kurulduğu garajı ziyaret edebilirsiniz.

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    ABD merkezli teknoloji devi Google, 20’nci yaşını kutluyor. Google

    Dün, yani 27 Eylül itibari ile 20 yaşına bastı. 

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    Yaş gününü kutlamak için bir dizi projeye imza atan Google, kurulduğu yeri dünya genelinden milyonlarca teknoloji severe açtı.
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    Google, 'Street View'i kullanarak 20 yıl önce şirketin kurulduğu garajı orijinal hali ile ziyaret etmek imkanı tanıdı.
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    Larry Page ve Sergey Brin tarafından 1998 yılında kurulan Google, bu üçlü tarafından 3 Eylül’de kuruldu, arama motoru ise aynı yıl 15 Eylül’de kullanıma sunuldu. 

    Buna rağmen şirket yaş gününü 27 Eylül tarihinde kutlamayı tercih ediyor. 

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    DÜNYANIN EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ ŞİRKETİ

    DÜNYANIN EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ ŞİRKETİ
    Google 827 milyar dolarlık piyasa değeri ile geçtiğimiz aylarda 1 trilyon dolar barajını aşan Apple ve Amazon’un ardından dünyanın en büyük üçüncü şirketi konumunda.
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