Google’dan 20’nci yaş sürprizi
ntv.com.tr
Teknoloji devi Google, kuruluşunun 20’nci yılını kutlamak için kullanıcılarına yeni sürprizler yapmaya devam ediyor. Street View ile Google'ın 20 yıl önce kurulduğu garajı ziyaret edebilirsiniz.
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ABD merkezli teknoloji devi Google, 20’nci yaşını kutluyor. Google
Dün, yani 27 Eylül itibari ile 20 yaşına bastı.
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2Yaş gününü kutlamak için bir dizi projeye imza atan Google, kurulduğu yeri dünya genelinden milyonlarca teknoloji severe açtı.
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3Google, 'Street View'i kullanarak 20 yıl önce şirketin kurulduğu garajı orijinal hali ile ziyaret etmek imkanı tanıdı.
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Larry Page ve Sergey Brin tarafından 1998 yılında kurulan Google, bu üçlü tarafından 3 Eylül’de kuruldu, arama motoru ise aynı yıl 15 Eylül’de kullanıma sunuldu.
Buna rağmen şirket yaş gününü 27 Eylül tarihinde kutlamayı tercih ediyor.
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DÜNYANIN EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ ŞİRKETİGoogle 827 milyar dolarlık piyasa değeri ile geçtiğimiz aylarda 1 trilyon dolar barajını aşan Apple ve Amazon’un ardından dünyanın en büyük üçüncü şirketi konumunda.