Google'dan 27. Doğum Günü'ne özel doodle: Google ne zaman, kim tarafından kuruldu?

Google, 27. doğum gününü 27 Eylül 2025’te bir Google Doodle ile kutladı.Doğum günü kutlaması, şirketin yolculuğunu ve yapay zekâ da dâhil olmak üzere gelecekteki yeniliklerini öne çıkardı. Peki, Google ne zaman, kim tarafından kuruldu?

Google'dan 27. Doğum Günü'ne özel doodle: Google ne zaman, kim tarafından kuruldu? - 1

Google, 27. doğum gününü 27 Eylül 2025’te kutladı. Şirket, 1998’de Larry Page ve Sergey Brin tarafından kurulan bir girişim olarak başladı. Bugünse teknoloji alanında küresel bir lider haline geldi. Arama motoru ve Haritalar gibi hizmetleri günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası oldu. Doğum günü kutlaması, Google’ın yolculuğunu ve yapay zekâ da dahil olmak üzere gelecekteki yeniliklerini ön plana çıkardı.

Google'dan 27. Doğum Günü'ne özel doodle: Google ne zaman, kim tarafından kuruldu? - 2

NOSTALJİYLE KUTLADI

Google’ın 27. yaşını kutladığına inanabiliyor musunuz? 27 Eylül 2025’te teknoloji devi, rengârenk bir Google Doodle ile bu özel günü ana sayfasında duyurdu. Amerika’daki milyonlarca kullanıcı için bu, Google’ın yolculuğunu hatırlatan eğlenceli bir sürprizdi—California’daki bir garajda başlayan küçük bir girişimden, dünyanın en güçlü arama motoruna uzanan yolculuk.

Google'dan 27. Doğum Günü'ne özel doodle: Google ne zaman, kim tarafından kuruldu? - 3

GARAJDAN TEKNOLOJİ DEVİNE

Google’ın hikayesi, adeta Amerikan rüyasının bir yansıması gibi. 1998’de Stanford öğrencileri Larry Page ve Sergey Brin, Menlo Park’taki bir garajda Google’ı hayata geçirdi.

Google'dan 27. Doğum Günü'ne özel doodle: Google ne zaman, kim tarafından kuruldu? - 4

GOOGLE DOĞUM GÜNÜNE ÖZEL DOODLE TASARIMI NE ANLATIYOR?

Google doğum günü tasarımında şu bilgileri verdi: "Bu Doodle, Google’ın 27. doğum gününü kutluyor! Google, 1998’de dünyanın bilgisini düzenlemek ve evrensel olarak erişilebilir ve faydalı kılmak amacıyla kuruldu.

Bugünü kutlarken, garajda başlayan mütevazı başlangıcımızı hatırlıyoruz — büyük atılımların sıradan yerlerden doğabileceğinin kanıtı.

Doodle tasarımı, Google’ın 1998’de oluşturulan ilk logosunu içeriyor. Bu eski logo sizi 90’lara geri götürsün ve ardından Google’ın en yeni yapay zekâ yeniliğini keşfederek geleceğe ışınlanın."

