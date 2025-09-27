Google'dan 27. Doğum Günü'ne özel doodle: Google ne zaman, kim tarafından kuruldu?

Google, 27. doğum gününü 27 Eylül 2025’te kutladı. Şirket, 1998’de Larry Page ve Sergey Brin tarafından kurulan bir girişim olarak başladı. Bugünse teknoloji alanında küresel bir lider haline geldi. Arama motoru ve Haritalar gibi hizmetleri günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası oldu. Doğum günü kutlaması, Google’ın yolculuğunu ve yapay zekâ da dahil olmak üzere gelecekteki yeniliklerini ön plana çıkardı.