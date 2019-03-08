Google'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel doodle

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2 Her yıl 8 Mart'ta kutlanılan 'Dünya Kadınlar Günü'nün tarihi 1857 yılında yaşanan bir trajediye dayanıyor. ABD'de 40 bin kadın dokuma işçisinin daha iyi koşullarda ve erkek işçilerle eşit haklarla çalışmak istemesi bir mücadele ateşinin yakılmasına da vesile oldu. Grevin hararetlenmesi beraberinde polisle çatışmayı getirdi. Polislerin kadın işçileri fabrikaya kilitlemesinin ardından çıkan bir yangınla 129 kadın o gün yanarak can verdi.

3 Ne var ki 8 Mart günü olayın hemen ardından 'Dünya Emekçi Kadınlar Günü' olarak kutlanmadı. İlk teklif 1910 yılında Danimarka'da toplanan İkinci Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı'nda geldi. Teklifin oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından ilk anma 1911 yılında yapıldı.

4 ABD merkezli arama motoru Google da bugünü daha anlamlı hale getirmek için sözleriyle ilham veren 14 başarılı kadının sözlerine yer verdi.

5 Frida Kahlo, Yoko Ono, mary Hom ve Zaha Hadid gibi pek çok kadının sözlerinin yer aldğı doodle'larda saçtığı ışıkla ve hayattan aldıkları güçle başkalarına ilham olabilecek sözler yer alıyor.

6 İşte Google'ın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için hazırladığı doodle'lar...

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9 Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. ABD merkezli arama motoru sitesi Google ise bugünü dünyaca ünlü 14 başarılı kadının ilham verici sözlerinin yer aldığı özel bir doodle ile kutladı.

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