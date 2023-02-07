Google'dan ChatGPT'ye rakip sohbet robotu Bard: Bard nedir? Bard ve ChatGPT arasındaki farklar nelerdir?

Ancak Bard, halka lansmanından önce ChatGPT’ye kıyasla daha yavaş bir yol izleyecek vr çeşitli testlerden geçecek. Pichai, Bard’ın test kullanıcılarının "Google dışında demografik ve coğrafi olarak farklı bir insan grubu" olduğunu ifade ederek, bu kişilerin sohbet robotunu geliştirmek için test edeğini aktardı.