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Google'dan "Düz Dünya"cıları kızdıracak adım

ntv.com.tr

Teknoloji devi Google, "düz Dünya" fikrini savunanları kızdıracak bir adım attı.

  • 1

    Bilimsel bir altyapısı olmamasına rağmen son yılların en çok konuşulan iddialarından biri olan "düz dünya" akımı bir kez daha gündemde. Zira Google bu akıma mensup olanları kızdıracak bir adım attı. 

  • 2

    Online çeviri servisi Google Translate'e bir güncelleme yapan teknoloji devi, 'I am a flat-earther' (Ben bir düz dünyacıyım) metnini Ben çıldırmış biriyim olarak çevirmeye başladı. 

  • 3

    Google'ın bu adımı kısa sürede önce sosyal medyada günün konusu oldu, ardından ülke basınında kendisine geniş yer buldu. Ancak Google düz dünya savunucularını ti'ye alan tek isim değil. 

  • 4

    Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk da son dönemde gündemden düşmeyen "düz dünya" teorisini ti'ye almıştı. 

  • 5

    SpaceX'in CEO'su Elon Musk, "düz dünya" savunucularından gelen sorular üzerine Twitter'dan açıklamalarda bulunmuş, ve şu açıklamada bulunmuştu: Neden oralarda hiç Düz Mars Topluluğu yok? 

  • 6

    Geçtiğimiz haftalarda ABD'li rapçi B.o.B, gezegenimizin düz olduğu inancını savunan isimler arasına katılmıştı. 

  • 7

    Gerçek adı Bobby Ray Simons olan B.o.B, gezegenimizin kıvrımlarını kendi gözleriyle görmek adına uzaya uydu fırlatmak için kampanya başlatmıştı. 

  • 8

    Ünlü astrofizikçi Neil deGrasse Tyson Dünya'nın düz olduğunu iddia eden 'B.o.B' isimli rapçinin bu yöndeki çıkışlarını ti'ye almıştı 

  • 9

    Tyson kişisel Twitter hesabında geçen yıl B.o.B'un benzer iddialarına cevap olarak şu mesajı paylaşmıştı: "Dostum - 5 yüzyıl geriye gitme sebebin, hepimizin senin müziğini hala sevmemesi" 

  • 10

    ISS'de görev alan astronotlar, çıplak gözle gördükleri 'yuvarlak Dünya'yı B.o.B.'a ile paylaşmıştı.
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