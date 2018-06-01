Google'dan "Düz Dünya"cıları kızdıracak adım
ntv.com.tr
Teknoloji devi Google, "düz Dünya" fikrini savunanları kızdıracak bir adım attı.
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Bilimsel bir altyapısı olmamasına rağmen son yılların en çok konuşulan iddialarından biri olan "düz dünya" akımı bir kez daha gündemde. Zira Google bu akıma mensup olanları kızdıracak bir adım attı.
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Online çeviri servisi Google Translate'e bir güncelleme yapan teknoloji devi, 'I am a flat-earther' (Ben bir düz dünyacıyım) metnini Ben çıldırmış biriyim olarak çevirmeye başladı.
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Google'ın bu adımı kısa sürede önce sosyal medyada günün konusu oldu, ardından ülke basınında kendisine geniş yer buldu. Ancak Google düz dünya savunucularını ti'ye alan tek isim değil.
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Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk da son dönemde gündemden düşmeyen "düz dünya" teorisini ti'ye almıştı.
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SpaceX'in CEO'su Elon Musk, "düz dünya" savunucularından gelen sorular üzerine Twitter'dan açıklamalarda bulunmuş, ve şu açıklamada bulunmuştu: Neden oralarda hiç Düz Mars Topluluğu yok?
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Geçtiğimiz haftalarda ABD'li rapçi B.o.B, gezegenimizin düz olduğu inancını savunan isimler arasına katılmıştı.
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Gerçek adı Bobby Ray Simons olan B.o.B, gezegenimizin kıvrımlarını kendi gözleriyle görmek adına uzaya uydu fırlatmak için kampanya başlatmıştı.
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Ünlü astrofizikçi Neil deGrasse Tyson Dünya'nın düz olduğunu iddia eden 'B.o.B' isimli rapçinin bu yöndeki çıkışlarını ti'ye almıştı
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Tyson kişisel Twitter hesabında geçen yıl B.o.B'un benzer iddialarına cevap olarak şu mesajı paylaşmıştı: "Dostum - 5 yüzyıl geriye gitme sebebin, hepimizin senin müziğini hala sevmemesi"
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10ISS'de görev alan astronotlar, çıplak gözle gördükleri 'yuvarlak Dünya'yı B.o.B.'a ile paylaşmıştı.