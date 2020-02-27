Google'dan 'Huawei' başvurusu

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, ABD Ticaret Bakanlığı’nın uyguladığı ambargo nedeniyle yeni çıkan akıllı telefonlarında Google uygulamalarını kullanamıyor.

Bu yasağın kalkması için bir adım da Google'dan geldi. GSMArena'da yer alan habere göre, Google, iş ortağıyla yeniden çalışabilmek için gerekli olan geçici lisans başvurusunda bulundu.