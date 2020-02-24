Google'dan Huawei kullanıcılarına uyarı



Google, bir süredir uygulamalarını resmi yollardan yükleyemeyen Huawei kullanıcılarına uyarı niteliğinde açıklamalar yaptı.

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Geçtiğimiz sene ABD ile Çinli teknoloji devi Huawei’nin arasındaki gerginlik zirve noktasına ulaşmış ve ABD hükümeti, Huawei’yi ihracat kara listesine almıştı.

ABD'nin bu kararı sonrası Huawei’nin yeni çıkaracağı akıllı telefonlar YouTube, Google Play ve Gmail gibi Google servislerinden mahrum kalmıştı.

Mashable'da yer alan habere göre, Android Yardım Topluluğu’nda bir açıklama yayınlayan Google, Huawei kullanıcılarına uyarı niteliğinde açıklamalar yaptı.

Google, Huawei telefonlara sahip olan ve resmi yollar ile Google uygulamalarını edinemeyen kullanıcılarının sıkça başvurduğu “sideload” işlemi konusunda uyarıda bulundu.

Google, kullanıcıların güvenliğini riske atacak şekilde değiştirilmiş uygulamaların yüklenmesinin yüksek seviyede riskler barındırdığının altını çizdi.

GOOGLE O UYGULAMALARI KALDIRDI Geçtiğimiz günlerde casusluk iddiaları ile gündeme gelen ToTok isimli mesajlaşma uygulamasını uygulama marketi Play Store'dan kaldıran Google, yine benzer bir haber ile gündemde.

The Next Web'de yer alan habere göre, Google 600'e yakın uygulamayı daha Google Play'den kaldırdı.

Google'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu kararın nedeni bu uygulamaların "rahatsız edici derecede" reklama ev sahipliği yapması.

Google'ın daha önce kullanıcılarına kullanmamaları yönünde tavsiye verdiği uygulamalar ise şöyle.... Realtime Booster: Telefonunuzu hızlandırdığını iddia ediyor, ancak bilgilerinizi çalmaktan başka bir şey yapmıyor!





SmartSwipe: Bu uygulama telefonunuza yüklüyse hemen kaldırın; kredi kartı bilgilerinizi anında telefondan çalıyor.

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GOOGLE GÜVENLİK AÇIĞI BULUNAN TELEFONLARI AÇIKLADI Google'dan geçtiğimiz fönemde akıllı telefon kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir uyarı gelmişti. Şirket güvenlik açığına sahip olan cihazları açıklamıştı. Google, bu açığın İsrail merkezli NSO Group tarafından kullanıldığını öne sürdü.

Yayınlanan listede Huawei, Samsung, Xiaomi, Motorola ve Google'ın kendi markası Pixel, bu güvenlik açığına sahip olan markalar arasında yerini aldı.

Söz konusu güvenlik açığından etkilenen cihazlar ise Pixel, Pixel 2, Huawei P20, Samsung Galaxy S7, S8 ve S9, Xiaomi Redmi 5A, Redmi Note 5, Xiaomi A1, Oppo A3 ve Moto Z3 olarak listelendi.

GOOGLE İPHONE'LARDA YENİ BİR AÇIK BULDU ABD merkezli teknoloji Google, geçtiğimiz dönemde Apple'ın akıllı telefon modeli iPhone'da yeni bir güvenlik açığı buldu. Söz konusu açığın iPhone modellerindeki Safari isimi internet tarayıcısında geçerli olduğu belirtildi.

Cnet'te yer alan habere göre, Google uzmanları tarafından tespit edilen 5 açık, iPhone kullanıcıların hareketlerinin takip edilmesine imkan tanıyor.

Açıkları kullanan Google uzmanları, kişilerin iPhone ile ziyaret ettikleri siteler hakkındaki bilgileri de ele geçirmeyi başardı. Aralık ayında tespit edilen güvenlik açıklarının ortadan kaldırıldığı bilgisini paylaşmala yetinen Apple konu ile ilgili açıklama yapmadı.

Siber güvenlik uzmanları daha önce iPhone’larda kişisel verilerin elde edilmesin olanak sağlayan 14 farklı açık olduğunu tespit etmişti. Bu açıkların da bir kısmı Safari ile alakalıydı.