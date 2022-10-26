Google'dan milyonları etkileyen karar! Windows'un bu sürümleri artık desteklenmeyecek

Milyonlarca kişinin kullandığı internet tarayıcısı Google tarafından yapılan son paylaşıma göre, Windows 7 ve Windows 8.1 sürümlerini kullanan kişiler daha fazla güvenlik ve sürüm güncellemesi almayacak.
Teknoloji devi Google, 2023’ün başından itibaren Windows 7 ve Windows 8.1’den kademeli olarak ayrılacağını açıkladı.
Microsoft'un efsane olan bu iki işletim sistemi, önümüzdeki yıldan itibaren Google Chrome güncellemesi almayacak ve bu Windows sürümlerini kullanan birçok kişi başka bir tarayıcı kullanmaya başlayacak.
Bilgisayarları Windows 7 ve 8.1 destekleyen kişiler, Chrome'un bu güncellemesi sonrasında eski sürümlerini kullanmaya devam edebilecek ancak Chrome'un yeni özellikler ve güvenlik güncellemelerini yüklemek mümkün olmayacak.
7 Şubat’ta erişime açılması beklenen Chrome 110 ile her iki işletim sisteminden de destek tamamen kesilecek.
Google tarafından Chrome duyuru sayfasında sadece Windows 10 veya Windows 11’in güncelleme almaya devam edeceği belirtildi. Bu, en yeni özelliklerin ve güvenlik yamalarının sadece iki işletim sistemine verileceği anlamına geliyor.
Google Chrome desteği 10 Ocak tarihinden itibaren son bulacak. Bu kararın, Microsoft’un Windows 7 ve Windows 8.1 için genişletilmiş desteği sonlandırmasıyla aynı güne denk geldiğini belirtmek gerekiyor.
Google tarafından yapılacak olan bu hamle sonrasında birçok eski kullanıcı arkada bırakılmış olacak. Bilgisayarı Windows 10 veya Windows 11 desteklemeyenler, yani hala Windows 7 veya 8.1 kullanan kişiler Chrome alternatifi tarayıcılara geçiş yapabilir.