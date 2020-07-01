Google'dan WhatsApp kararı

İnternet devi Google, Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp ve Instagram kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir değişikliğe gitti.

ntv.com.tr 01.07.2020 - 08:50

Google'dan WhatsApp kararı - 1

Corona virüs salgını sonrası pek çok şirket kullanıcı alışkanlıklarını değiştirecek adımlar atmaya devam ediyor. 

 

Google'dan WhatsApp kararı - 2

ABD merkezli teknoloji şirketi Google milyonlarca WhatsApp ve Instagram kullanıcısını yakından ilgilendiren bir adım attı. 

 

Google'dan WhatsApp kararı - 3

Şirket bilindiği üzere, kullanıcıların  Instagram ve WhatsApp’taki fotoğraf ve videolarını Google Fotoğraflar içerisinde yedekliyordu. 

Google'dan WhatsApp kararı - 4

Google yaptığı açıklamada otomatik olarak yapılan Instagram yedeklemesi ile WhatsApp yedeklemesi durduracağını açıkladı. 

 

Google'dan WhatsApp kararı - 5

Aynı açıklamaya göre, yedekleme işlemini yapmak isteyen kullanıcılar otomatik hizmetten yaralanamayacak, bu işlemi kendileri yapmak zorunda kalacak. 

Google'dan WhatsApp kararı - 6

Google'ın bu kararı corona virüs (COVID-19) salgını nedeniyle aldığı düşünülüyor. 

Google'dan WhatsApp kararı - 7

Zira salgın ile beraber aralarında Google'ın da olduğu pek çok dijital platform internet trafiğini kontrol altında tutmak için belli kararlar almıştı. 

 

Google'dan WhatsApp kararı - 8

Google geçtiğimiz aylarda video servisi YouTube'un görüntü kalitesini düşürme kararı almıştı. 

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Bir başka dijital içerik sağlayıcısı Netflix de görüntü kalitesini düşürme yolunu seçmişti.

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