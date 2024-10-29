Google’ın bilinmeyen özellikleri: Çoğunlukla eğlenceli ve ilgi çekici

Google, sadece bilgi aramak için değil, aynı zamanda eğlenceli özellikleriyle de dikkat çekiyor. Google’a "timer" veya "stopwatch" yazarak hemen kullanabileceğiniz bir zamanlayıcı veya kronometre açabilirsiniz. Veya "Pac-Man" araması yaptığınızda, klasik Pac-Man oyununu oynayabilirsiniz. İşte Google’ın bilinmeyen özelliklerinden bazıları...

Google’ın bilinmeyen özellikleri: Çoğunlukla eğlenceli ve ilgi çekici - 1

Google’ın bilinmeyen özellikleri için genelde Google numaraları, Google gizli kodları, Google hileleri veya Google easter egg terimleri kullanılır. Bu tür özellikler, yazılım geliştiricilerinin eğlenceli sürprizler ekleyerek kullanıcı deneyimini zenginleştirmesi anlamına geliyor.  Çok az kişinin bildiği bu özellikler, Google’ın kullanıcı deneyimini daha eğlenceli hale getirirken, aynı zamanda teknoloji ve internet kültürü hakkında da ilginç bir bakış açısı sunuyor.

Biz de Google’ın bilinmeyen özelliklerinin bir kısmına aşağıda yer verdik;

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Google’ın bilinmeyen özellikleri: Çoğunlukla eğlenceli ve ilgi çekici - 2

"ASKEW" ARAMASI

Google arama motoruna "askew’ yazdığımızda arama sonuç sayfasının biraz yana yattığını, çarpıklaştığını görebilirsiniz. Askew kelimesi Türkçe’de çarpık, yana doğru gibi anlamlara gelmektedir.

Google’ın bilinmeyen özellikleri: Çoğunlukla eğlenceli ve ilgi çekici - 3

"RECURSİON" ARAMASI

Google’da "recursion" yazarak arama yaptığımızda"Bunu mu demek istediniz? Recursion" şeklinde bir ibare karşımıza çıkar. Tıkladığımızda tekrar aynı sayfaya yönlendirir. Recursion kelimesinin Türkçe karşılığı kendini devamlı yineleme, tekrarlama şeklindedir.

Google’ın bilinmeyen özellikleri: Çoğunlukla eğlenceli ve ilgi çekici - 4

"DO A BARREL ROLL" ARAMASI

Google arama motoruna "do a barrel roll" yazarsak sayfanın 360 derece döndüğünü görebiliriz. Bu kelimenin Türkçe karşılığı uçağın ekseni üzerinde tam bir devir yapması olarak geçer.

Google’ın bilinmeyen özellikleri: Çoğunlukla eğlenceli ve ilgi çekici - 5

"GOOGLE GRAVİTY" ARAMASI

Google’a "google gravity" yazdıktan sonra ilk çıkan sayfaya tıklarsak sayfadaki tüm öğelerin yerçekimine karşı koyamadığını görebiliriz.

Google’ın bilinmeyen özellikleri: Çoğunlukla eğlenceli ve ilgi çekici - 6
Google’ın bilinmeyen özellikleri: Çoğunlukla eğlenceli ve ilgi çekici - 7

"PACMAN" ARAMASI

Google’a "pacman" yazarsanız efsanevi Pacman oyun görseli ve "oyna" butonu karşınıza çıkacaktır. Tıkladığımızda oyun başlar.

Google’ın bilinmeyen özellikleri: Çoğunlukla eğlenceli ve ilgi çekici - 8

"TİC TAC TOE" ARAMASI

Google’a "tic tac toe" yazdığımızda SOS veya XOX olarak bildiğimiz oyunu robota karşı oynayabiliriz.

Google’ın bilinmeyen özellikleri: Çoğunlukla eğlenceli ve ilgi çekici - 9

"PLAY SNAKE" ARAMASI

Eskiden tuşlu telefonlarda en sevilen oyunlardan biri olan yılan oyununu Google’a "play snake" yazarak oynayabiliriz.

Google’ın bilinmeyen özellikleri: Çoğunlukla eğlenceli ve ilgi çekici - 10

"ROLL A DİCE" ARAMASI

İhtiyacınuz olduğunda Google’a "roll a dice" yazmamız yeterli. 6 farklı şekil ile zar atılabilen ve değiştiricisi olan bu özelliği oldukça seviliyor.

Google’ın bilinmeyen özellikleri: Çoğunlukla eğlenceli ve ilgi çekici - 11

"FLİP A COİN" ARAMASI

Yazı tura atacak bozukluk yanımızda yoksa Google’a "flip a coin" yazarak kimin kazanacağını görebiliriz.

Google’ın bilinmeyen özellikleri: Çoğunlukla eğlenceli ve ilgi çekici - 12

"SPİNNER" ARAMASI

Çarkıfelek ile şansımızı ölçmek istediğimizde Google’a "spinner" yazabiliriz

Google’ın bilinmeyen özellikleri: Çoğunlukla eğlenceli ve ilgi çekici - 13

"THE ANSWER TO LİFE THE UNİVERSE AND EVERYTİNG" ARAMASI

Mobil cihazımızda Google üzerinden "the answer to life the universe and everything" şeklinde bir arama yaptığımızda karşımıza 42 sayısı çıkar. "Otostopçunun Galaksi Rehberi" adlı eserinde, evrenin en önemli sorusunun yanıtı olarak 42 sayısı verilmiştir. Bu sayının tam olarak neyi temsil ettiği ise eserde tartışmalı bir konu..

Google’ın bilinmeyen özellikleri: Çoğunlukla eğlenceli ve ilgi çekici - 14

"MENTALPLEX" ARAMASI

Google’a "mentalplex" yazdığımızda Google’ın ilk zamanlarında var olan görüntüsü, 2000’deki hali ortaya çıkıyor.

Google’ın bilinmeyen özellikleri: Çoğunlukla eğlenceli ve ilgi çekici - 15

"HOLİ" ARAMASI

Google’ı biraz renklendirelim! Google’a "holi" yazıp üst tarafta yer alan üçgenlere tıklarsak ekrana boya fırlatmaya başlayabiliriz.

Google’ın bilinmeyen özellikleri: Çoğunlukla eğlenceli ve ilgi çekici - 16

"THE WİZARD OF OZ GOOGLE EASTER EGGS" ARAMASI

Oz Büyücüsü’nü izlediyseniz bu özelliği sevebilirsiniz. Google’a "the wizard of oz google easter eggs" yazdığımızda sağ köşede bir çift kırmızı ayakkabı görürüz.

Google’ın bilinmeyen özellikleri: Çoğunlukla eğlenceli ve ilgi çekici - 17

"GOOGLE GUİTAR" ARAMASI

Biraz gitar çalmaya ne dersiniz? Google’a "google guitar" araması yaptığımızda gitar çalabiliriz.

Google’ın bilinmeyen özellikleri: Çoğunlukla eğlenceli ve ilgi çekici - 18

"GOOGLE MOON" VE "GOOGLE MARS" ARAMASI

Ay ve Mars hakkında detaylı bilgi aradığımızda Google’a moon veya mars yazabiliriz.

Google’ın bilinmeyen özellikleri: Çoğunlukla eğlenceli ve ilgi çekici - 19

"GOOGLE SKY" ARAMASI

Google’a "google sky" yazdığımızda uzayın derinliklerine inebilirsiniz.

Google’ın bilinmeyen özellikleri: Çoğunlukla eğlenceli ve ilgi çekici - 20

"GÖK TAŞI" ARAMASI

Google’a “gök taşı” yazıldığında sol taraftan arama sayfasına ateşli bir gök taşı düştüğünü görebilirsiniz.

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