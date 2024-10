Google’ın bilinmeyen özellikleri: Çoğunlukla eğlenceli ve ilgi çekici

"THE ANSWER TO LİFE THE UNİVERSE AND EVERYTİNG" ARAMASI

Mobil cihazımızda Google üzerinden "the answer to life the universe and everything" şeklinde bir arama yaptığımızda karşımıza 42 sayısı çıkar. "Otostopçunun Galaksi Rehberi" adlı eserinde, evrenin en önemli sorusunun yanıtı olarak 42 sayısı verilmiştir. Bu sayının tam olarak neyi temsil ettiği ise eserde tartışmalı bir konu..