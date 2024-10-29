Google’ın bilinmeyen özellikleri: Çoğunlukla eğlenceli ve ilgi çekici

Google’ın bilinmeyen özellikleri için genelde Google numaraları, Google gizli kodları, Google hileleri veya Google easter egg terimleri kullanılır. Bu tür özellikler, yazılım geliştiricilerinin eğlenceli sürprizler ekleyerek kullanıcı deneyimini zenginleştirmesi anlamına geliyor. Çok az kişinin bildiği bu özellikler, Google’ın kullanıcı deneyimini daha eğlenceli hale getirirken, aynı zamanda teknoloji ve internet kültürü hakkında da ilginç bir bakış açısı sunuyor.



Biz de Google’ın bilinmeyen özelliklerinin bir kısmına aşağıda yer verdik;