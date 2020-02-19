Google'ın enerjisi bitti!

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın çatı şirketi Alphabet bir projenin daha fişini çekti. Alphabet 2013 yılında satın aldığı enerji şirketini kapatma kararı aldı.

Alphabet enerji alanında ilginç çalışmalara imza atan Makani projesini durdurduğunu açıkladı. 

Söz konusu proje kapsamında şirket 25 metrelik kanat genişliğine sahip olan uçağı andıran uçurtmalara yerleştirdiği pervaneler ile elektrik üretmeyi hedefliyordu. 

Alphabet bu uçurtmaları 500 metre yüksekliğe çıkartıp, rüzgar gücüyle uçarak üreteceği elektriği kabloyla hemen altında bulunan enerji santralinde toplayacaktı. 

Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu karar Makani'nin ticarileşme sürecinin beklenenden uzun sürmesi ve projenin tahmin edilenden daha riskli olduğunun saptanması sonrası alındı 

Ancak  Makani şirketin fişini çektiği tek servisi değil! İşte Google’ın mezarlığa terk ettiği diğer ürünler...

Google,  Gmail ve Chrome ile entegre bir şekilde hizmet veren Cloud Print 'i31 Aralık 2020'de kapatmıştı.. 

Grup sohbetlerine imkan sağlayan Google Spaces’ın ömrü ile 1 yıl olmuştu (2016-2017) 

2005’te kurulan anlık mesaj servisi Google Talk 2017’da kapatılmıştı. 

2002’de kurulan online fotoğraf paylaşım platformu Picasa 2016’da kapatıldı. 

2004’te açılan Orkut, Facebook’a direnemedi ve 2014’te kapısına kilit vuruldu. 

Google’ın RSS platformu Google Reader ise 2013’te kapatıldı. 

Şİrketin web tabanlı sözlüğü Dictionary 2011’de kapatıldı.

İnternet devi Google'ın 2009'da kurduğu link kısaltma uygulaması Goo.gl: kullanımdan kaldırıldı

Modüler akıllı telefonu projesi Project Ara (2014 - 2016)
Google Plus da geçtiğimiz aylarda yolun sonuna gelmişti.

Google’ın videolu sohbet hizmeti Allo da şirketin fişini çektiği bir başka ürünü

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