Google'ın eski CEO'su uyardı: "Çocukların gelecekte en iyi arkadaşı insan olmayabilir
Eski Google CEO'su Eric Schmidt, yapay zekanın bir çocuğun kimliğini ve kültürünü şekillendirebileceğini söyledi. Schmidt, gelecekte bir çocuğun en iyi arkadaşının insan olmayabileceğini kaydetti. Öte yanan Schmidt, dünyanın yapay zekaya henüz hazır olmadığını da belirtti.
Eski Google CEO’su Eric Schmidt, yapay zekanın çocukların öğrenme biçimlerini değiştireceğini ve kültürleriyle dünya görüşlerini şekillendirebileceğini söyledi.