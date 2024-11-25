Google'ın eski CEO'su uyardı: "Çocukların gelecekte en iyi arkadaşı insan olmayabilir

"YAPAY ZEKAYA HAZIR DEĞİLİZ"

Princeton’daki konuşmasında Schmidt, şu ifadeleri kullandı:

"Size garanti edebilirim ki dünyanın geri kalanındaki normal insanlar yapay zekaya hazır değil. Hükümetler hazır değil. Hükümet süreçleri hazır değil. Doktrinler hazır değil. Bunun gelişine hazır değiller."