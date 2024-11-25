Google'ın eski CEO'su uyardı: "Çocukların gelecekte en iyi arkadaşı insan olmayabilir

Eski Google CEO'su Eric Schmidt, yapay zekanın bir çocuğun kimliğini ve kültürünü şekillendirebileceğini söyledi. Schmidt, gelecekte bir çocuğun en iyi arkadaşının insan olmayabileceğini kaydetti. Öte yanan Schmidt, dünyanın yapay zekaya henüz hazır olmadığını da belirtti.

Google'ın eski CEO'su uyardı: "Çocukların gelecekte en iyi arkadaşı insan olmayabilir - 1

Eski Google CEO’su Eric Schmidt, yapay zekanın çocukların öğrenme biçimlerini değiştireceğini ve kültürleriyle dünya görüşlerini şekillendirebileceğini söyledi.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Google'ın eski CEO'su uyardı: "Çocukların gelecekte en iyi arkadaşı insan olmayabilir - 2

ÇOCUKLARIN ARKADAŞLARI İNSAN OLMAYABİLİR

Ayrıca eski CEO, gelecekteki çocukların insanlar yerine yapay zekalı insansı robotlarla arkadaşlık yapacağını düşünüyor.

Google'ın eski CEO'su uyardı: "Çocukların gelecekte en iyi arkadaşı insan olmayabilir - 3

Princeton Üniversitesi’nde "Genesis: Artificial Intelligence, Hope, and the Human Spirit" (Yapay Zeka, Umut ve İnsan Ruhu) adlı kitabını tanıtan Schmidt, çoğu insanın yapay zekanın getirebileceği teknolojik gelişmelere hazır olmadığını belirtti.

Google'ın eski CEO'su uyardı: "Çocukların gelecekte en iyi arkadaşı insan olmayabilir - 4

Kitap, Schmidt ile eski Microsoft CTO’su ve OpenAI danışmanı Craig Mundie ve geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Amerikalı diplomat Henry Kissinger tarafından kaleme alındı.

Google'ın eski CEO'su uyardı: "Çocukların gelecekte en iyi arkadaşı insan olmayabilir - 5

"YAPAY ZEKAYA HAZIR DEĞİLİZ"

Princeton’daki konuşmasında Schmidt, şu ifadeleri kullandı:

"Size garanti edebilirim ki dünyanın geri kalanındaki normal insanlar yapay zekaya hazır değil. Hükümetler hazır değil. Hükümet süreçleri hazır değil. Doktrinler hazır değil. Bunun gelişine hazır değiller."

Google'ın eski CEO'su uyardı: "Çocukların gelecekte en iyi arkadaşı insan olmayabilir - 6

Schmidt, yıllardır ABD hükümeti ve ordusuna teknoloji konularında danışmanlık yapıyor.

2016 yılında Savunma Bakanlığı'na danışmanlık yapan Schmidt, Savunma İnovasyon Kurulu’nun başkanlığını yürüttü ve 2018’de ABD Ulusal Yapay Zeka Güvenlik Komisyonu’na başkanlık etti.

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