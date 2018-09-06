NTV

Google’ın kullanıcıların müzelerdeki ikizlerini bulan uygulaması Türkiye’de!

Teknoloji devi Google, kullanıcıların müzede sergilenen eserlerdeki ikizlerini bulmasına olanak tanıyan uygulaması Türkiye’de kullanıma girdi. “Arts & Culture” (Sanat ve Kültür) isimli uygulama yüz tanıma teknolojisi kullanarak, kişilerin “selfie”sini ve ünlü tabloları eşleştiriyor.

  • 1

    ABD’li teknoloji şirketi Google, kullanıcıların tarihi eserlerdeki ikizlerini bulmasına imkan sağlayan uygulamasını ülkemizde kullanıma sundu 

  • 2

    Yüz tanıma teknolojisi kullanılan uygulamada, kişinin yüklediği fotoğraf, yazılımın veri tabanına kayıtlı dünya genelindeki 1000’den fazla müzenin sanat eserleri taranarak eşleştiriliyor. 

  • 3

    Kullanıcıya en çok benzeyen sanat eseri figürü bu sayede ortaya çıkarılıyor. 

  • 4

    Mobil dünyada gittikce popülerleşen uygulama ile ilgili deneyimlerini kullanıcılar sosyal medya üzerinden paylaşıyor. 

  • 5

    Bazıları sonucu oldukça şaşırtıcı bulurken, bazı kullanıcılar ise uygulamanın başarılı bulmadıklarını ifade ediyor.
  • 6

    İşte uygulama ile elde edilen karelerden bazıları...
  • 7

  • 8

  • 9

  • 10

  • 11

  • 12

  • 13

  • 14

  • 15

  • 16

  • 17

  • 18

  • 19

  • 20

  • 21

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin