Google’ın kullanıcıların müzelerdeki ikizlerini bulan uygulaması Türkiye’de!
Teknoloji devi Google, kullanıcıların müzede sergilenen eserlerdeki ikizlerini bulmasına olanak tanıyan uygulaması Türkiye’de kullanıma girdi. “Arts & Culture” (Sanat ve Kültür) isimli uygulama yüz tanıma teknolojisi kullanarak, kişilerin “selfie”sini ve ünlü tabloları eşleştiriyor.
-
1
ABD’li teknoloji şirketi Google, kullanıcıların tarihi eserlerdeki ikizlerini bulmasına imkan sağlayan uygulamasını ülkemizde kullanıma sundu
-
2
Yüz tanıma teknolojisi kullanılan uygulamada, kişinin yüklediği fotoğraf, yazılımın veri tabanına kayıtlı dünya genelindeki 1000’den fazla müzenin sanat eserleri taranarak eşleştiriliyor.
-
3
Kullanıcıya en çok benzeyen sanat eseri figürü bu sayede ortaya çıkarılıyor.
-
4
Mobil dünyada gittikce popülerleşen uygulama ile ilgili deneyimlerini kullanıcılar sosyal medya üzerinden paylaşıyor.
-
5Bazıları sonucu oldukça şaşırtıcı bulurken, bazı kullanıcılar ise uygulamanın başarılı bulmadıklarını ifade ediyor.
-
6İşte uygulama ile elde edilen karelerden bazıları...
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21