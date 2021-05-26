Google’ın mega kampüsüne ABD’den onay

Yaklaşık 7 ay önce Google tarafından görüntüleri paylaşılan mega kampüse onay çıktı. Kaliforniya eyaletine bağlı San Jose şehrinin belediye meclisi tarafından onaylanan mega kampüsün 10 yıl içerisinde tamamlanması beklenirken Google’ın, yaklaşık 680 bin metrelik arazide ofis alanları, konutlar, parklar, mağazalar, çok sayıda yeşil alan ve karma kullanımlı bir site oluşturacağı belirtildi.

ntv.com.tr 26.05.2021 - 11:54

Google’ın mega kampüsüne ABD’den onay - 1

ABD merkezli Alphabet şirketine bağlı Google’ın yaklaşık 7 ay önce açıkladığı mega kampüs projesine belediye meclisinden onay çıktı.

Google’ın mega kampüsüne ABD’den onay - 2

Kaliforniya eyaletinin en büyük üçüncü şehri olan San Jose’de inşa edilecek olan kampüsün yaklaşık 680 bin metrekarelik bir arazide inşa edileceği açıklandı.

Google’ın mega kampüsüne ABD’den onay - 3

"Downtown West" adı verilen projede Google, yaklaşık 20 bin kişinin çalışacağını bildirirken San Jose şehir merkezinde ofis alanları, konutlar, parklar, mağazalar, çok sayıda yeşil alan ve daha fazlasıyla karma kullanımlı bir site inşa edileceğini belirtti.

Google’ın mega kampüsüne ABD’den onay - 4

Tamamlandığında dünya üzerindeki en büyük kampüslerden biri haline gelecek olan alan ile ilgili Google’ın uygun fiyatlı konut inşa etme ve Silikon Vadisi ve diğer teknoloji merkezlerindeki yabancılaşmaya alternatif oluşturma planı olduğu bildirildi.

Google’ın mega kampüsüne ABD’den onay - 5

Konuyla ilgili açıklamada bulunan San Jose Belediye Başkanı Sam Liccardo, "Hükümete karşı muazzam bir güvensizlik ve şüphe var. Bu proje için gerçekleşen sloganlara ve düşüncelere boyun eğmek kolay olabilirdi, ancak binlerce kişi kolları sıvadı" dedi.

Google’ın mega kampüsüne ABD’den onay - 6

Belediye Başkanı Liccardo, Google'a ve ana şirket Alphabet’in finans şefi Ruth Porat ve "Bunu başarmaya kararlıyız" diyen Kıdemli Başkan Yardımcısı Kent Walker'a teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Google’ın mega kampüsüne ABD’den onay - 7

Google'ın San Jose projesi Geliştirme Direktörü Alexa Arena da yaptığı açıklamada, "Şehre ve San Jose halkına yıllarca süren etkileşim ve gerçek ortaklık için teşekkür etmek istiyoruz" derken, "Birlikte, San Jose ve Google'ın en iyilerini temsil eden, eşitlikçi ve çevre odaklı bir yer için bir temel oluşturduk" ifadelerini kullandı.

Google’ın mega kampüsüne ABD’den onay - 8

Google’ın Downtown West kampüsünde, bin tanesi uygun fiyatlı olmak üzere 4 bin konut inşa edileceği açıklanırken yetkililer, konut fiyatlarının henüz belirlenmediğini söyledi.

Google’ın mega kampüsüne ABD’den onay - 9
Downtown West’in Google'ın kurumsal konuklarının kısa süreli konaklamaları için 300'e yakın otel odası ve 800 rezidans içereceği bildirilirken projenin inşaatının en az 10 yıl süreceğinin altı çizildi.

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