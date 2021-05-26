Google’ın mega kampüsüne ABD’den onay

ntv.com.tr 26.05.2021 - 11:54
ABD merkezli Alphabet şirketine bağlı Google’ın yaklaşık 7 ay önce açıkladığı mega kampüs projesine belediye meclisinden onay çıktı.
Kaliforniya eyaletinin en büyük üçüncü şehri olan San Jose’de inşa edilecek olan kampüsün yaklaşık 680 bin metrekarelik bir arazide inşa edileceği açıklandı.
"Downtown West" adı verilen projede Google, yaklaşık 20 bin kişinin çalışacağını bildirirken San Jose şehir merkezinde ofis alanları, konutlar, parklar, mağazalar, çok sayıda yeşil alan ve daha fazlasıyla karma kullanımlı bir site inşa edileceğini belirtti.
Tamamlandığında dünya üzerindeki en büyük kampüslerden biri haline gelecek olan alan ile ilgili Google’ın uygun fiyatlı konut inşa etme ve Silikon Vadisi ve diğer teknoloji merkezlerindeki yabancılaşmaya alternatif oluşturma planı olduğu bildirildi.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan San Jose Belediye Başkanı Sam Liccardo, "Hükümete karşı muazzam bir güvensizlik ve şüphe var. Bu proje için gerçekleşen sloganlara ve düşüncelere boyun eğmek kolay olabilirdi, ancak binlerce kişi kolları sıvadı" dedi.
Belediye Başkanı Liccardo, Google'a ve ana şirket Alphabet’in finans şefi Ruth Porat ve "Bunu başarmaya kararlıyız" diyen Kıdemli Başkan Yardımcısı Kent Walker'a teşekkür ederek sözlerini tamamladı.
Google'ın San Jose projesi Geliştirme Direktörü Alexa Arena da yaptığı açıklamada, "Şehre ve San Jose halkına yıllarca süren etkileşim ve gerçek ortaklık için teşekkür etmek istiyoruz" derken, "Birlikte, San Jose ve Google'ın en iyilerini temsil eden, eşitlikçi ve çevre odaklı bir yer için bir temel oluşturduk" ifadelerini kullandı.
Google’ın Downtown West kampüsünde, bin tanesi uygun fiyatlı olmak üzere 4 bin konut inşa edileceği açıklanırken yetkililer, konut fiyatlarının henüz belirlenmediğini söyledi.