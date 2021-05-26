Google’ın mega kampüsüne ABD’den onay

Google'ın San Jose projesi Geliştirme Direktörü Alexa Arena da yaptığı açıklamada, "Şehre ve San Jose halkına yıllarca süren etkileşim ve gerçek ortaklık için teşekkür etmek istiyoruz" derken, "Birlikte, San Jose ve Google'ın en iyilerini temsil eden, eşitlikçi ve çevre odaklı bir yer için bir temel oluşturduk" ifadelerini kullandı.