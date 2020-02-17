Google'ın objektifinden gezegenimiz



Google, Earth View’a bin yeni görsel ekleyerek platformdaki materyal sayısını 2 bin 500’e çıkardı

Google, dünyanın farklı yerlerini çok farklı açılardan sunan Earth View'a yüksek çözünürlüklü 1.000 yeni görsel ekledi.

Son dönemde yapılan en büyük güncelleme ile dikkat çeken bu adımın ardından platformdaki görsel sayısı 2 bin 500'ü aştı.

Gezegenimizin üç boyutlu bir haritası olarak karşımıza çıkan Google Earth, bunu yapmak için uydulardan çekilmiş değişik çözünürlükteki fotoğrafları kullanıyor.

Son güncelleme ile platforma eklenen görseller de gezegenimizin uzaydan çekilmiş eşsiz manzaralarına ev sahipliği yapıyor.

İşte Google Earth View'da yer alan dikkat çeken görüntüler...