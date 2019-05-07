Google'ın uyarısı sonrası iPhone adımı (Hacker'lar yıllardır izliyor)

Beer ayrıca, telefonları izlemek için konulan implantların Apple cihazlarında saklanamadığını, telefonun yeniden başlatılması halinde hafızadan silindiğini ancak kullanıcının hacklenmiş bir websitesini ziyaret ettiğinde hacklerların yine bu telefonlara erişebildiklerini söylemişti.

iOS 10 sürümünden bu yana var olan ve siber saldırganların sadece sisteme değil üçüncü taraf uygulamalara da sızabildiği bir açık Google’ın uyarısıyla kapatıldı.