NTV

Google'ın uyarısı sonrası iPhone adımı (Hacker'lar yıllardır izliyor)

DHA

Google’dan araştırmacılar, hacker'ların yıllardır hack'lenmiş websiteleri aracılığıyla iPhone marka telefonları izlediklerini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından sistem açığı kapatıldı.

  • 1

    Google’ın Project Zero takımından güvenlik uzmanı olarak çalışan ekip yaptıkları araştırmalarda, kötü niyetli yazılımların kullanıcıların telefonlarındaki fotoğraflara, telefon rehberine ve diğer özel bilgilerine kolaylıkla ulaşabildiklerini gösterdi.
  • 2

    Project Zero, Google’da yeni güvenlik açıklarını tespit etmek üzere çalışmalar yürütüyor.

    Guardian gazetesinin haberine göre işletim sistemleri iOS 10 ve iOS 12 olan telefonlar bu hacklenmeden etkilenirken hacklerların kullanıcının Instagram, WhatsApp ve Gmail gibi uygulamalarına erişebildiklerini yazmıştı.
  • 3

    Habere göre Google söz konusu güvenlik sorununu, Apple’a geçtiğimiz 1 Şubat’ta iletti.

    Apple da 7 Şubat’ta işletim sistemine güncelleme getirdi. Project Zero ekibinden Ian Beer, güvenlik arızalarının birçoğunun Apple’daki varsayılan tarayıcı olan Safaride bulunduğunu söyledi. 

  • 4

    APPLE GÜNCELLEME YAPTI

    APPLE GÜNCELLEME YAPTI

    Beer ayrıca, telefonları izlemek için konulan implantların Apple cihazlarında saklanamadığını, telefonun yeniden başlatılması halinde hafızadan silindiğini ancak kullanıcının hacklenmiş bir websitesini ziyaret ettiğinde hacklerların yine bu telefonlara erişebildiklerini söylemişti.

    iOS 10 sürümünden bu yana var olan ve siber saldırganların sadece sisteme değil üçüncü taraf uygulamalara da sızabildiği bir açık Google’ın uyarısıyla kapatıldı.

  • 5

    GOOGLE UYARIYOR: ANDROID TELEFONLARDAN SİLİNMESİ GEREKEN UYGULAMALAR

    GOOGLE UYARIYOR: ANDROID TELEFONLARDAN SİLİNMESİ GEREKEN UYGULAMALAR

    İşte Google'a göre mutlaka Android telefondan silmeniz gereken uygulamalar...

    Call Recorder: Telefon görüşmelerinizin kaydını tutan bu uygulama, gizliden gizliye sesinizi üçüncü parti uygulamalarla da paylaşıyor.

  • 6

    Realtime Booster: Telefonunuzu hızlandırdığını iddia ediyor, ancak bilgilerinizi çalmaktan başka bir şey yapmıyor!

  • 7

    SmartSwipe: Bu uygulama telefonunuza yüklüyse hemen kaldırın; kredi kartı bilgilerinizi anında telefondan çalıyor.
  • 8

    Pro Camera Beauty

  • 9

    Art Effect

  • 10

    Cartoon Art Photo

  • 11

    Emoji Camera

  • 12

    Art Filter

  • 13

    Artistic effect Filter

  • 14

    Art Effect

  • 15

    Beauty Camera

  • 16

    Selfie Camera Pro

  • 17

    Wallpapers HD

  • 18

    Horizon Beauty Camera

  • 19

    Super Camera

  • 20

    Art Effects for Photo

  • 21

    Awesome Cartoon Art

  • 22

    Art Filter Photo

  • 23

    Art Editor

  • 24

    Art Filter Photo Effects

  • 25

    Cartoon Effect

  • 26

    Cartoon Art Photo Filter

  • 27

    Photo Editor

  • 28

    Magic Art Filter Photo Editor

  • 29

    Fill Art Photo Editor

  • 30

    ArtFlipPhotoEditing

  • 31

    Cartoon Art Photo

  • 32

    Prizma Photo Effect

  • 33

    Art Filter Photo Editor

  • 34

    Pixture

  • 35

    Photo Art Effect

  • 36

    Cartoon Photo Filter
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin