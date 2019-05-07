Google'ın uyarısı sonrası iPhone adımı (Hacker'lar yıllardır izliyor)
DHA
Google’dan araştırmacılar, hacker'ların yıllardır hack'lenmiş websiteleri aracılığıyla iPhone marka telefonları izlediklerini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından sistem açığı kapatıldı.
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1Google’ın Project Zero takımından güvenlik uzmanı olarak çalışan ekip yaptıkları araştırmalarda, kötü niyetli yazılımların kullanıcıların telefonlarındaki fotoğraflara, telefon rehberine ve diğer özel bilgilerine kolaylıkla ulaşabildiklerini gösterdi.
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2Project Zero, Google’da yeni güvenlik açıklarını tespit etmek üzere çalışmalar yürütüyor.
Guardian gazetesinin haberine göre işletim sistemleri iOS 10 ve iOS 12 olan telefonlar bu hacklenmeden etkilenirken hacklerların kullanıcının Instagram, WhatsApp ve Gmail gibi uygulamalarına erişebildiklerini yazmıştı.
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Habere göre Google söz konusu güvenlik sorununu, Apple’a geçtiğimiz 1 Şubat’ta iletti.
Apple da 7 Şubat’ta işletim sistemine güncelleme getirdi. Project Zero ekibinden Ian Beer, güvenlik arızalarının birçoğunun Apple’daki varsayılan tarayıcı olan Safaride bulunduğunu söyledi.
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APPLE GÜNCELLEME YAPTI
Beer ayrıca, telefonları izlemek için konulan implantların Apple cihazlarında saklanamadığını, telefonun yeniden başlatılması halinde hafızadan silindiğini ancak kullanıcının hacklenmiş bir websitesini ziyaret ettiğinde hacklerların yine bu telefonlara erişebildiklerini söylemişti.
iOS 10 sürümünden bu yana var olan ve siber saldırganların sadece sisteme değil üçüncü taraf uygulamalara da sızabildiği bir açık Google’ın uyarısıyla kapatıldı.
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GOOGLE UYARIYOR: ANDROID TELEFONLARDAN SİLİNMESİ GEREKEN UYGULAMALAR
İşte Google'a göre mutlaka Android telefondan silmeniz gereken uygulamalar...
Call Recorder: Telefon görüşmelerinizin kaydını tutan bu uygulama, gizliden gizliye sesinizi üçüncü parti uygulamalarla da paylaşıyor.
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6Realtime Booster: Telefonunuzu hızlandırdığını iddia ediyor, ancak bilgilerinizi çalmaktan başka bir şey yapmıyor!
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7SmartSwipe: Bu uygulama telefonunuza yüklüyse hemen kaldırın; kredi kartı bilgilerinizi anında telefondan çalıyor.
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8Pro Camera Beauty
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9Art Effect
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10Cartoon Art Photo
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11Emoji Camera
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12Art Filter
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13Artistic effect Filter
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14Art Effect
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15Beauty Camera
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16Selfie Camera Pro
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17Wallpapers HD
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18Horizon Beauty Camera
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19Super Camera
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20Art Effects for Photo
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21Awesome Cartoon Art
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22Art Filter Photo
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23Art Editor
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24Art Filter Photo Effects
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26Cartoon Art Photo Filter
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27Photo Editor
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28Magic Art Filter Photo Editor
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29Fill Art Photo Editor
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30ArtFlipPhotoEditing
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31Cartoon Art Photo
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32Prizma Photo Effect
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33Art Filter Photo Editor
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34Pixture
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35Photo Art Effect
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36Cartoon Photo Filter