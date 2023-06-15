Google'ın Yapay Zekası el attı: Deneme kabinleri dijitale dönüştü

BİRBİRİNDEN FARKLI MODELLER

Alışveriş Kıdemli Ürün Direktörü Lilian Rincon, bu yeni özelliklerin mağaza içi deneyimi yansıtmak için tasarlandığını açıkladı. Üretken bir yapay zeka modeli kullanan Virtual Try-On, kullanıcıların bir kıyafeti birbirinden farklı gerçek modellerde nasıl görüneceğini görmesine olanak tanıyor.