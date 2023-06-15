Google'ın Yapay Zekası el attı: Deneme kabinleri dijitale dönüştü
Özellikle pandemi dönemi sonrası diğer insanların deneme kabinlerinde giydiği kıyafetleri tekrar bir başkasının denemesi çok hijyenik gözükmüyordu. Google'ın Sanal Deneme özelliğiyle artık oturduğunuz yerden kıyafetleri üzerinizde nasıl duracağını görebileceksiniz. Peki Google Sanal Deneme özelliği nedir? İşte detaylar...
SANAL DENEME
Google, deneme kabini deneyimini doğrudan cihazınıza getirecek bir özelliği kullanıma sundu.
Sanal deneme adını verdiği bu özellik, iyileştirilmiş arama filtreleriyle kullanıcıların çevrim içi kıyafet alışverişi yapma alışkanlığını değiştirmeyi hedefliyor.