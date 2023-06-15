Google'ın Yapay Zekası el attı: Deneme kabinleri dijitale dönüştü

Özellikle pandemi dönemi sonrası diğer insanların deneme kabinlerinde giydiği kıyafetleri tekrar bir başkasının denemesi çok hijyenik gözükmüyordu. Google'ın Sanal Deneme özelliğiyle artık oturduğunuz yerden kıyafetleri üzerinizde nasıl duracağını görebileceksiniz. Peki Google Sanal Deneme özelliği nedir? İşte detaylar...

Google'ın Yapay Zekası el attı: Deneme kabinleri dijitale dönüştü - 1

SANAL DENEME

Google, deneme kabini deneyimini doğrudan cihazınıza getirecek bir özelliği kullanıma sundu.

Sanal deneme adını verdiği bu özellik, iyileştirilmiş arama filtreleriyle kullanıcıların çevrim içi kıyafet alışverişi yapma alışkanlığını değiştirmeyi hedefliyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Google'ın Yapay Zekası el attı: Deneme kabinleri dijitale dönüştü - 2

BİRBİRİNDEN FARKLI MODELLER

Alışveriş Kıdemli Ürün Direktörü Lilian Rincon, bu yeni özelliklerin mağaza içi deneyimi yansıtmak için tasarlandığını açıkladı. Üretken bir yapay zeka modeli kullanan Virtual Try-On, kullanıcıların bir kıyafeti birbirinden farklı gerçek modellerde nasıl görüneceğini görmesine olanak tanıyor.

Google'ın Yapay Zekası el attı: Deneme kabinleri dijitale dönüştü - 3

VÜCUT ÖLÇÜLERİNİN BENZERLİĞİ YOK

Rincon, "Kıyafetleri satın almadan önce üzerinizde nasıl görüneceğini bilmek zor. Gerçekten de, çevrim içi alışveriş yapanların yaklaşık yüzde 42'sinin modellerin vücut ölçüleriyle benzerliği yok. Ayrıca yüzde 59'unun genellikle çevrim içi satın alınan kıyafetlerin üzerlerinde beklenenden farklı görünüyor." dedi.

Google'ın Yapay Zekası el attı: Deneme kabinleri dijitale dönüştü - 4

ARTIK DENEMEK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ

Sanal Deneme özelliği ile artık alışveriş yapan insanlar kıyafetleri denemek zorunda kalmayacak. Satın alınacak kıyafet seçildikten sonra kendi beden ölçülerinize en yakın yapay zeka tarafından oluşturulan modeli seçerek alışverişi gerçekleştirebileceksiniz.

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