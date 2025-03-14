Google’ın yeni özelliği tartışmalara sebep oldu: Arama geçmişini kullanacak
Google, kullanıcı deneyimini daha anlamlı hale getirmek amacıyla “Gemini” adını verdiği yapay zeka asistanını geliştirmeye devam ediyor. Son olarak eklenen “kişiselleştirme” özelliğinde ise kullanıcıların Google Arama geçmişini kullanarak sorgularda daha alakalı ve bireysel yanıt almasını sağlıyor. Gelen bu yeni özellik gizlilik ve veri paylaşımı tartışmalarını başlattı. Yeni özellik kullanıcıların izniyle etkinleştirilecek.
Kullanıcılar, Gemini’nin sunduğu kişiselleştirme deneyimini daha etkili kullanmak için Arama geçmişlerini paylaşmayı kabul edebiliyorlar. Ancak, bu tamamen kullanıcı isteğine bağlı. Dileyen kullanıcılar, geçmiş verilerin paylaşımını devre dışı bırakabiliyor. Google ayrıca, geçmiş verilerin yalnızca yanıtları iyileştirmek için kullanıldığını ve gizlilik standartlarına sıkı bir şekilde bağlı kalındığını belirtiyor.