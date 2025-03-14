Google’ın yeni özelliği tartışmalara sebep oldu: Arama geçmişini kullanacak

GELİŞTİRİLMİŞ UYGULAMA ENTEGRASYONU

Gemini, yalnızca Google Arama ile sınırlı kalmayarak, YouTube ve Google Fotoğraflar gibi diğer uygulamalarla entegre şekilde çalışabiliyor. Bu, kullanıcıların arama deneyimini daha da kişisel hale getirerek, daha tutarlı ve bağlama uygun sonuçlar sunma potansiyeli taşıyor.



Örnek vermek gerekirse, daha önce astronotik ile ilgili birkaç kitap veya makale aradıysanız, Google Gemini bir sonraki aramanızda yakın zamanda yayımlanan “Mars keşfiyle ilgili makale” gibi önerilerde bulunabilir. Önceden “az kalorili yemek tarifleri” araması yapan bir kullanıcı, YouTube’da yemek videoları izlerken, bu başlıktaki içerikler Google Gemini tarafından öne çıkarılabilir.