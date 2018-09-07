Google Pixel 3’ün lansman tarihi belli oldu (Google Pixel 3’ün özellikleri neler?)
ntv.com.tr
Google’ın Pixel serisinin yeni üyesi Pixel 3’ün tanıtılacağı tarih belli oldu. Peki Google Pixel 3 hangi özelliklere sahip olacak? İşte Google’ın yeni amiral gemisi ile ilgili bilmeniz gereken her şey...
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Teknoloji devi Google’ın gönderdiği bu davetiye ile Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL’nin tanıtım tarihi belli oldu.
Google yeni modellerini 9 Ekim’de New York’ta organize edeceği toplantı ile görücüye çıkaracak.
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Peki Google Pixel 3 hangi özelliklere sahip olacak?
İşte Google’ın yeni modelleri ile ilgili sıkça konuşulan iddialar...
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4Snapdragon 845 işlemci
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54GB RAM
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612.2 MP kamera
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75.5 inç ekran
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8Aynı lansmanda görücüye çıkacak Pixel 3 XL’nin ise 6.17 inç ekrana ve 6 GB RAM’e ev sahipliği yapmanı bekleniyor.