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Google Pixel 3’ün lansman tarihi belli oldu (Google Pixel 3’ün özellikleri neler?)

ntv.com.tr

Google’ın Pixel serisinin yeni üyesi Pixel 3’ün tanıtılacağı tarih belli oldu. Peki Google Pixel 3 hangi özelliklere sahip olacak? İşte Google’ın yeni amiral gemisi ile ilgili bilmeniz gereken her şey...

  • 1

    Google Pixel 3, Google Pixel 3 ne zaman çıkacak
  • 2

    Google Pixel 3, Google Pixel 3 ne zaman çıkacak

    Teknoloji devi Google’ın gönderdiği bu davetiye ile Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL’nin tanıtım tarihi belli oldu.

    Google yeni modellerini 9 Ekim’de New York’ta organize edeceği toplantı ile görücüye çıkaracak. 

  • 3

    Google Pixel 3, Google Pixel 3 ne zaman çıkacak

    Peki Google Pixel 3 hangi özelliklere sahip olacak?

    İşte Google’ın yeni modelleri ile ilgili sıkça konuşulan iddialar... 

  • 4

    Google Pixel 3, Google Pixel 3 ne zaman çıkacak
    Snapdragon 845 işlemci
  • 5

    Google Pixel 3, Google Pixel 3 ne zaman çıkacak
    4GB RAM
  • 6

    Google Pixel 3, Google Pixel 3 ne zaman çıkacak
    12.2 MP kamera
  • 7

    Google Pixel 3, Google Pixel 3 ne zaman çıkacak
    5.5 inç ekran
  • 8

    Google Pixel 3, Google Pixel 3 ne zaman çıkacak
    Aynı lansmanda görücüye çıkacak Pixel 3 XL’nin ise 6.17 inç ekrana ve 6 GB RAM’e ev sahipliği yapmanı bekleniyor.
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