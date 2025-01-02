Göz bebeği büyüdükçe, eski anılar canlanıyor
Uykuda göz bebeğinin boyutu, beynin yeni ve eski anıları nasıl yeniden işlediğine dair ipuçları veriyor olabilir. ABD'deki Cornell Üniversitesi'nden araştırmacılar, farelerin beynine elektrotlar yerleştirerek göz hareketlerini takip etti ve göz bebeği boyutuyla beynin uzun süreli anılar oluşturma süreci arasındaki ilişkiyi ortaya koydu.
Uyku sırasında küçülmüş bir göz bebeği, beynin yeni anıları yeniden işlediğine işaret edebilirken, büyümüş bir göz bebeği ise eski anıların yeniden canlandığını gösterebilir.
Nature dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, göz bebeği boyutunun beynin güçlü ve uzun süreli anılar oluşturma sürecini anlamada kilit rol oynadığı kaydedildi.
ABD'deki Cornell Üniversitesi'nden araştırmacılar, farelerin beynine elektrotlar yerleştirerek ve göz hareketlerini takip eden kameralar kullanarak bu süreçleri inceledi.