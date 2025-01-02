Göz bebeği büyüdükçe, eski anılar canlanıyor

ÇALIŞMANIN DETAYLARI

Araştırmada kullanılan farelere labirentte su ya da kurabiye ödüllerini toplama gibi çeşitli görevler öğretildi.

Farelere beyin elektrotları takıldı ve göz bebeği değişimlerini izlemek için gözlerinin önüne küçük kameralar yerleştirildi.

Fareler yeni bir görev öğrenip uykuya daldığında, elektrotlar beyin aktivitelerini kaydederken kameralar göz bebeği değişikliklerini izledi.

Bilim insanları, anıların pekiştirilmesinin hızlı göz hareketlerinin olmadığı Non-REM uykusu sırasında gerçekleştiğini tespit etti. Non-REM uykusu, rüya gördüğümüz evredir.

Araştırmacılar, farelerin uykularını farklı zamanlarda bölerek, daha sonra öğrendikleri görevleri ne kadar iyi hatırladıklarını test ederek süreci daha iyi anlamaya çalıştılar.

Fare bir Non-REM uyku alt evresine girdiğinde, göz bebeğinin küçüldüğü ve beynin yeni öğrenilen görevleri veya yeni anıları yeniden işlediği gözlendi.