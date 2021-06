Gözetim şehri New York: Yüz tanıma kameraları

Uluslararası Af Örgütü'nün bugün yayımladığı yeni araştırma, New York Polis Teşkilatı'nın (NYPT) 15 bin 280 gözetim kamerasından alınan görüntüleri saldırgan ve ayrımcı bir yazılım olan yüz tanıma yazılımında okutarak Manhattan, Brooklyn ve Bronx'taki insanları takip edebildiğini ortaya koyuyor.

Bu üç bölge toplamda New York City'deki kavşakların neredeyse yarısını (%47) oluşturuyor ve geniş bir gözetim alanı sağlıyor.

Uluslararası Af Örgütü Yapay Zeka ve İnsan Hakları Araştırmacısı Matt Mahmoudi konu hakkında yaptığı açıklamada, "Genişlemekte olan bu kamera ağı polis tarafından yüz tanımak için kullanılabilir ve New York'u Orwell'in tahayyül ettiği gibi bir gözetleme şehrine dönüştürebilir" dedi. Mahmoudi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Asla anonim olamıyorsunuz. İster bir protestoya katılıyor olun, ister herhangi bir mahallede yürüyor, hatta sadece market alışverişi yapıyor olun, New York'taki binlerce kamera noktasından alınan görüntüler kullanılarak yüz tanıma teknolojisiyle yüzünüz ve hareketleriniz izlenebilir."

NYPT 2017'den bu yana, yarısı 2019'da olmak üzere 22 bin vakada yüz tanıma teknolojisini (YTT) kullandı. Kamera görüntüleri YTT üzerinden çalıştırıldığında, NYPT şehirde hareket eden her New Yorklunun yüzünü takip edebiliyor.

Uluslararası Af Örgütü ve Ban the Scan (Gözetleme Yasaklansın) kampanyasında yer alan gruplar, Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası kapsamında NYPT'ye çok sayıda talep ileterek Dwreck davası ışığında yüz tanıma kullanımının kapsamı hakkında daha fazla bilgi talebinde bulundu. Memurlar daha sonra görevden alındı ve kararı temyiz etti.

"NYPT'nin yüz tanıma yazılımı kullanımıyla ilgili bariz bir bilgi eksikliği var ve bu da New Yorkluların yüzlerinin şehir genelinde izlenip izlenmediğini ve ne zaman izlendiğini bilmelerini imkansız hale getiriyor" diyen Matt Mahmoudi sözlerini şöyle sürdürdü:

Uluslararası Af Örgütü'nün yaptığı araştırma, New York'un güvenlik kameraları ağının geniş görüş alanını modelledi. Örneğin, Grand Street ve Eldridge Street'in kesiştiği yer Chinatown sınırında bulunuyor ve burası Black Lives Matter protestolarında önemli bir noktaya yakındı. Araştırmamız, alanın çevresinde NYPT'ye ait üç Argus kamerasının yanı sıra dört genel kamera ve 170'ten fazla özel gözetim kamerası olduğunu tespit etti. Modellememize göre bu kameralar yüzleri 200 metre uzaklığa kadar takip etme kapasitesine sahip.

DİJİTAL GÖNÜLLÜ ORDUSU, GÖZETİMİN GERÇEK BOYUTLARINI ORTAYA KOYUYOR Uluslararası Af Örgütü Kod Çözücüleri platformunun bir parçası olarak 4 Mayıs 2021'de başlatılan araştırmaya 5 bin 500'ün üzerinde gönüllü katıldı. Proje, kalan iki New York bölgesi hakkında veri toplamaya devam ediyor; ancak gönüllüler şimdiden şehir genelinde 38 bin 831 noktayı analiz etti.

Bu, ABD'de 10 yıldan fazla tam zamanlı çalışan bir araştırmacının çalışmasına eşdeğer bir süredir. Katılımcılara New York çevresindeki konumların Google Sokak Görünümü görüntüleri verildi ve her kavşakta üç gönüllü tarafından analiz edilen kameraları işaretlemeleri istendi. Toplam sayılar, her ikisi de YTT ile kullanılabilen hem genel hem de özel kameraları içeriyor.