Gözler Spotify Wrapped 2024 listelerinde: Spotify Wrapped ne zaman yayımlanır? Spotify yıllık özete nasıl bakılır?

Spotify kullanıcıları yıllık dinleme alışkanlıklarını ortaya koyan "Wrapped" listelerine ne zaman geri dönüp bakabileceklerini öğrenmek istiyor. Müzik akışı hizmeti Spotify Wrapped'ı ilk olarak 2016 yılında yayınladı. Wrapped istatistikler, müzik hayranlarına en çok dinlenen sanatçıları, albümleri, şarkıları, podcast'leri ve daha fazlasını arkadaşlarıyla paylaşmaları için fırsat sunuyor.