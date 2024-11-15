Gözler Spotify yıllık özetinde: Spotify Wrapped 2024 ne zaman yayınlanacak?

Spotify, her yıl sonuna doğru kullanıcılarına kişisel müzik ve podcast dinleme alışkanlıklarını gösteren bir özet sunar. Bu özellik Spotify Wrapped olarak bilinir ve oldukça popülerdir. Spotify Wrapped, kullanıcıların sosyal medyada paylaşmak üzere yılın en iyi şarkılarını, sanatçılarını ve podcast'lerini görmelerine olanak tanıyor. Peki, Spotify Wrapped 2024 ne zaman yayınlanacak?

Gözler Spotify yıllık özetinde: Spotify Wrapped 2024 ne zaman yayınlanacak? - 1

Spotify Wrapped, Spotify’ın her yıl Aralık ayında kullanıcılarına sunduğu bir kişisel dinleme özeti raporudur. Bu rapor, yıl boyunca Spotify’da dinlediğiniz müzik ve podcast içeriklerinden hareketle dinleme alışkanlıklarınızı analiz eder ve eğlenceli, görsel bir sunumla paylaşır.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Gözler Spotify yıllık özetinde: Spotify Wrapped 2024 ne zaman yayınlanacak? - 2

Spotify Wrapped, hem bireysel kullanıcılar için bir yıl sonu değerlendirmesi hem de müzikseverler arasında paylaşılabilir bir sosyal etkinliktir.

Gözler Spotify yıllık özetinde: Spotify Wrapped 2024 ne zaman yayınlanacak? - 3

SPOTİFY WRAPPED 2024 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Spotify Wrapped, her yılın sonunda, genellikle Aralık ayının ilk haftasında kullanıcılara sunulur. Spotify, Wrapped raporunu hazır ettiğinde kullanıcılara uygulama üzerinden bir bildirim gönderir.

Gözler Spotify yıllık özetinde: Spotify Wrapped 2024 ne zaman yayınlanacak? - 4

Wrapped, o yılın Ocak ayından Kasım ayının sonuna kadar olan dinleme verilerini analiz eder. Bu nedenle, Aralık ayında dinlediğiniz şarkılar ve içerikler Wrapped raporuna dahil edilmez.

Gözler Spotify yıllık özetinde: Spotify Wrapped 2024 ne zaman yayınlanacak? - 5

YILLARA GÖRE SPOTİFY WRAPPED ÇIKIŞI

Wrapped ilk olarak 2016'da yayınlandığında Aralık ayında yayınlanmıştı, sonraki yıllarda ise tarih daha erkene alındı.

6 Aralık 2018
5 Aralık 2019
1 Aralık 2020
1 Aralık 2021
30 Kasım 2022
30 Kasım 2023

DAHA FAZLA GÖSTER