Gözler Spotify yıllık özetinde: Spotify Wrapped 2024 ne zaman yayınlanacak?

Spotify Wrapped, Spotify’ın her yıl Aralık ayında kullanıcılarına sunduğu bir kişisel dinleme özeti raporudur. Bu rapor, yıl boyunca Spotify’da dinlediğiniz müzik ve podcast içeriklerinden hareketle dinleme alışkanlıklarınızı analiz eder ve eğlenceli, görsel bir sunumla paylaşır.