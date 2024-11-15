Gözler Spotify yıllık özetinde: Spotify Wrapped 2024 ne zaman yayınlanacak?
Spotify, her yıl sonuna doğru kullanıcılarına kişisel müzik ve podcast dinleme alışkanlıklarını gösteren bir özet sunar. Bu özellik Spotify Wrapped olarak bilinir ve oldukça popülerdir. Spotify Wrapped, kullanıcıların sosyal medyada paylaşmak üzere yılın en iyi şarkılarını, sanatçılarını ve podcast'lerini görmelerine olanak tanıyor. Peki, Spotify Wrapped 2024 ne zaman yayınlanacak?
Spotify Wrapped, Spotify’ın her yıl Aralık ayında kullanıcılarına sunduğu bir kişisel dinleme özeti raporudur. Bu rapor, yıl boyunca Spotify’da dinlediğiniz müzik ve podcast içeriklerinden hareketle dinleme alışkanlıklarınızı analiz eder ve eğlenceli, görsel bir sunumla paylaşır.