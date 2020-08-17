Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi

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Corona virüsü konuştuğumuz bugünlerde göz ardı ettiğimiz bir tehdit daha var: Küresel Isınma. Yapılan bir bilimsel araştırma konunun ciddiyetini gözler önüne seriyor.
Geçtiğimiz günlerde gezegenimizin iklim tarihini mercek altına alan bilim insanları Kuzey Kutbu'ndaki buzulların 2035 yılına kadar eriyebileceğini açıklamıştı.
Uydu görüntülerini inceleyen bilim insanları 127 bin yıl önce yaşanan durumun 15 yıl içinde tekrar edebileceği iddiasını dile getirmişti.
Ohio Eyalet Üniversitesi’nde görev yapan bilim insanları tarafından yapılan yeni araştırmaya göre ise Grönland buzullarındaki erime, artık dönüşü olmayan yola girdi.
Türkiye dahil tüm dünyayı tehdit eden küresel ısınmanın gelecek yıllarda dünya haritasını nasıl değiştireceğini hiç düşündünüz mü? Buzullar eriyor ve maalesef kimse bunu durduramyor. Peki böyle devam ederse nelerle karşılaşacağız?
Christian Aid tarafından yayınlanan rapor Küresel Isınma'nın sonuçları ile ilgili oldukça ürkütücü uyarılarda bulunuyor.
Tüm buzulların erimesi durumunda ortalama deniz suyu seviyesi 65 metre kadar yükselecek. Bu da deniz seviyesine yakın kara parçalarının denize karışacağı anlamına geliyor.
Rapora göre buzulların erimesinden en radikal şekilde etkilenecek ülkelerden birisi İngiltere. İngiltere'ye bakalım. Erime sonrasına bakın ne hale geliyor?
İrlanda Cumhuriyeti ve İngiltere'de kıyı tarafları olduğu gibi su altında kalıyor, adalar küçülüyor.
Geçtiğimiz dönemde NASA tehlikenin boyutunu gözler önüne sermek için 1880'den günümüze olan değişikliği gösteren materyalleri yayınlamıştı.