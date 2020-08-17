Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi

Ohio Eyalet Üniversitesi’nde görev yapan bilim insanları, ada üzerindeki yaklaşık 200 buzulun uydular aracılığıyla 40 yıldır toplanan verilerini inceledi. Araştırmaya göre Grönland buzullarındaki erime, artık dönüşü olmayan yola girdi.

ntv.com.tr

Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 1

Corona virüsü konuştuğumuz bugünlerde göz ardı ettiğimiz bir tehdit daha var: Küresel Isınma. Yapılan bir bilimsel araştırma konunun ciddiyetini gözler önüne seriyor. 

Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 2

Geçtiğimiz günlerde gezegenimizin iklim tarihini mercek altına alan bilim insanları Kuzey Kutbu'ndaki buzulların 2035 yılına kadar eriyebileceğini açıklamıştı. 

Uydu görüntülerini inceleyen bilim insanları 127 bin yıl önce yaşanan durumun 15 yıl içinde tekrar edebileceği iddiasını dile getirmişti.

Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 3

Ohio Eyalet Üniversitesi’nde görev yapan bilim insanları tarafından yapılan yeni araştırmaya göre ise Grönland buzullarındaki erime, artık dönüşü olmayan yola girdi.

Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 4
Ada üzerindeki yaklaşık 200 buzulun uydular aracılığıyla 40 yıldır toplanan verilerini inceleyen ekip Grönland buz tabakasındaki erimenin artık geri döndürülemez bir seviyeye ulaşmış olabileceğini ve bölgeye yağan karın, adanın sahip olduğu buz kütlesindeki erimeyi telafi edemeyeceğini tespit etti.
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 5

KÜRESEL ISINMA DÜNYA HARİTASINI NASIL DEĞİŞTİRECEK?

Türkiye dahil tüm dünyayı tehdit eden küresel ısınmanın gelecek yıllarda dünya haritasını nasıl değiştireceğini hiç düşündünüz mü? Buzullar eriyor ve maalesef kimse bunu durduramyor. Peki böyle devam ederse nelerle karşılaşacağız?

Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 6

Christian Aid  tarafından yayınlanan rapor Küresel Isınma'nın sonuçları ile ilgili oldukça ürkütücü uyarılarda bulunuyor.

Tüm buzulların erimesi durumunda ortalama deniz suyu seviyesi 65 metre kadar yükselecek. Bu da deniz seviyesine yakın kara parçalarının denize karışacağı anlamına geliyor.

Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 7

Rapora göre buzulların erimesinden en radikal şekilde etkilenecek ülkelerden birisi İngiltere. İngiltere'ye bakalım. Erime sonrasına bakın ne hale geliyor?

Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 8

İrlanda Cumhuriyeti ve İngiltere'de kıyı tarafları olduğu gibi su altında kalıyor, adalar küçülüyor.

Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 9

NASA'NIN GÖZÜNDEN DÜNYA'NIN 137 YILLIK DEĞİŞİMİ

Geçtiğimiz dönemde NASA tehlikenin boyutunu gözler önüne sermek için 1880'den günümüze olan değişikliği gösteren materyalleri yayınlamıştı.

Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 10
İşte NASA'nın gözünden Dünya'nın 137 yıllık değişimi
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Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 41
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Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 43
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 44
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Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 46
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 47
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 48
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 49
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 50
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 51
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 52
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 53
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 54
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 55
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 56
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 57
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 58
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 59
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 60
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 61
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 62
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 63
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 64
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 65
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 66
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 67
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 68
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 69
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 70
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 71
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 72
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 73
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 74
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 75
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 76
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 77
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 78
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 79
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 80
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 81
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 82
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 83
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 84
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 85
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 86
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 87
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 88
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 89
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 90
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 91
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 92
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 93
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 94
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 95
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 96
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 97
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 98
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 99
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 100
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 101
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 102
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 103
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 104
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 105
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 106
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 107
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 108
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Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 110
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 111
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 112
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 113
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 114
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 115
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 116
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 117
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 118
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 119
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 120
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 121
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 122
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 123
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 124
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 125
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 126
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 127
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 128
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 129
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 130
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 131
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 132
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 133
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 134
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 135
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 136
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 137
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 138
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 139
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 140
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 141
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 142
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi - 143
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