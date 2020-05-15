GTA 5 ücretsiz olunca Epic Games'in sitesi çöktü

15.05.2020 - 10:24
Her hafta bir oyunu sürpriz bir şekilde ücretsiz olarak sitesinden indirmeye açan Epic Games’in bu hafta seçtiği ücretsiz oyun sitesinin çökmesine neden oldu.
Epic Games tüm zamanların en popüler serilerinden biri olan Grand Theft Auto 5’i (GTA 5) ücretsiz hale getirince hem sitesi hem de mobil uygulaması çöktü.
Epic Games’ten yapılan açıklamaya göre GTA 5 14-21 Mayıs tarihleri arasında tamamen ücretsiz bir şekilde kütüphaneye eklecek.
Peki oyun hangi bilgisayarda çalışıyor? İşte GTA 5 için gerekli minimum sistem gereksinimleri…
İşletim Sistemi: Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1, Windows Vista 64 Bit Service Pack 2
İşlemci: Intel Core 2 Quad Q6600 @ 2.40GHz (4 CPU) / AMD Phenom 9850 Quad-Core İşlemci (4 CPU) @ 2.5GHz
Bellek: 4 GB
Ekran Kartı: NVIDIA 9800 GT 1GB / AMD HD 4870 1GB
Ses kartı: 100% DirectX 10 uyumlu
Sabit Disk Alanı: 80 GB