GTA 5 ücretsiz olunca Epic Games'in sitesi çöktü

Epic Games, tüm zamanların en popüler serilerinden biri olan Grand Theft Auto serisinin 5’inci oyununu indirmeye açtı ve sitesi çöktü. Oyun, 2013’ten beri 100 milyondan fazla kopya sattı.

15.05.2020 - 10:24

Her hafta bir oyunu sürpriz bir şekilde ücretsiz olarak sitesinden indirmeye açan Epic Games’in bu hafta seçtiği ücretsiz oyun sitesinin çökmesine neden oldu.

Epic Games tüm zamanların en popüler serilerinden biri olan Grand Theft Auto 5’i (GTA 5) ücretsiz hale getirince hem sitesi hem de mobil uygulaması çöktü.

Epic Games’ten yapılan açıklamaya göre GTA 5 14-21 Mayıs tarihleri arasında tamamen ücretsiz bir şekilde kütüphaneye eklecek.

Peki oyun hangi bilgisayarda çalışıyor? İşte GTA 5 için gerekli minimum sistem gereksinimleri…

İşletim Sistemi: Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1, Windows Vista 64 Bit Service Pack 2

İşlemci: Intel Core 2 Quad Q6600 @ 2.40GHz (4 CPU) / AMD Phenom 9850 Quad-Core İşlemci (4 CPU) @ 2.5GHz

Bellek: 4 GB

Ekran Kartı: NVIDIA 9800 GT 1GB / AMD HD 4870 1GB

Ses kartı: 100% DirectX 10 uyumlu

Sabit Disk Alanı: 80 GB

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