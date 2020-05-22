GTA 5'ten sonra Civilazation 6 da
ücretsiz oldu

Geçtiğimiz günlerde GTA 5’i ücretsiz olarak indirilebilir hale getiren Epic Games, bir oyunu daha ücretsiz olarak dağıtma kararı aldı.

ntv.com.tr 22.05.2020 - 12:32

Her hafta bir oyunu sürpriz bir şekilde ücretsiz olarak sitesinden indirmeye açan Epic Games geçtiğimiz günlerde Grand Theft Auto 5’i (GTA 5) ücretsiz hale getirmişti.

Epic Games’in bu kararı sonrası hem sitesi hem de mobil uygulamasısı yaşanan yoğunluk nedeniyle çökmüştü.

Epic Games ücretsiz oyunlar kervanına bir yapımı daha ekledi. Eurogamer’da yer alan habere göre Civilazation 6 Epic Games tarafından ücretsiz olarak indirilmeye açıldı.

Epic Games üzerinden sadece Windows sürümü indirilebilen Civilization 6’nın minimum sistem gereksinimleri ise şöyle…

İşletim sistemi: 64bit Win7 / Win8.1 / Win10

İşlemci: Intel Core i3 2.5 GHz veya AMD Phenom II 2.6

Bellek: 4 GB

Depolama alanı: 12 GB

Ekran kartı: 1GB DirectX 11 Ekran Kartı (AMD 5570, NVIDIA 450 veya Intel Integrated Graphics 530)

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