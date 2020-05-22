ntv.com.tr 22.05.2020 - 12:32
Her hafta bir oyunu sürpriz bir şekilde ücretsiz olarak sitesinden indirmeye açan Epic Games geçtiğimiz günlerde Grand Theft Auto 5’i (GTA 5) ücretsiz hale getirmişti.
Epic Games’in bu kararı sonrası hem sitesi hem de mobil uygulamasısı yaşanan yoğunluk nedeniyle çökmüştü.
Epic Games ücretsiz oyunlar kervanına bir yapımı daha ekledi. Eurogamer’da yer alan habere göre Civilazation 6 Epic Games tarafından ücretsiz olarak indirilmeye açıldı.
Epic Games üzerinden sadece Windows sürümü indirilebilen Civilization 6’nın minimum sistem gereksinimleri ise şöyle…
İşletim sistemi: 64bit Win7 / Win8.1 / Win10
İşlemci: Intel Core i3 2.5 GHz veya AMD Phenom II 2.6
Bellek: 4 GB
Depolama alanı: 12 GB