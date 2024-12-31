GTA 6 için geri sayım: 3,2 milyar dolarlık rekor gelir beklentisi

2025'te çıkması beklenen Grand Theft Auto 6 (GTA6) , video oyun sektörüne damga vurmaya hazırlanıyor. Bir video oyunları araştırma grubu, GTA 6'nın ön siparişlerde 1 milyar dolarlık gelir elde edebileceğini öne sürdü. Ayrıca oyunun piyasaya çıkmasının ardından 1 yıl içerisinde de bu gelirin 3,2 milyar dolara ulaşarak GTA 5'i ikiye katlayabileceği belirtildi.

GTA 6 için geri sayım: 3,2 milyar dolarlık rekor gelir beklentisi - 1

Oyunseverlerin 2025 yılında en çok çıkış yapmasını bekleyeceği GTA 6'yla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.  

2025 yılının en büyük eğlence lansmanı olması beklenen GTA'nın yeni serisi, durgun seyreden video oyun sektörüne hareket getirebilir.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

GTA 6 için geri sayım: 3,2 milyar dolarlık rekor gelir beklentisi - 2

ÖN SİPARİŞLER 1 MİLYAR DOLARA ULAŞABİLİR

Take-Two Interactive tarafından yayımlanacak olan GTA 6, PlayStation ve Xbox konsolları için sonbaharda piyasaya sürülecek.

Video oyunları araştırma grubu DFC Intelligence’a göre oyun, piyasaya çıkmadan önce 1 milyar doları aşan ön siparişlere ulaşabilir.

GTA 6 için geri sayım: 3,2 milyar dolarlık rekor gelir beklentisi - 3

GTA 5'İ İKİYE KATLAYABİLİR!

DFC’ye göre, GTA 6’nın piyasaya çıktıktan sonraki ilk 12 ayda toplam gelirleri 3,2 milyar dolara ulaşarak, 2013'te çıkan GTA 5'in gelirlerini ikiye katlayabilir.

GTA 6 için geri sayım: 3,2 milyar dolarlık rekor gelir beklentisi - 4

EN BÜYÜK FİLMLERİN GİŞE HASILATINI GERİDE BIRAKABİLİR

Bu başarı, 2024’ün en büyük filmleri olan Inside Out 2 (1,7 milyar dolar hasılat) ve Deadpool & Wolverine’i (1,3 milyar dolar hasılat) geride bırakabilir.

GTA 6 için geri sayım: 3,2 milyar dolarlık rekor gelir beklentisi - 5

Take-Two’nun CEO’su Strauss Zelnick, Financial Times’a verdiği demeçte, “Zaferi gerçekleşmeden önce asla ilan etmem. Ancak GTA’nın geliştiricisi Rockstar Games’in bir kez daha olağanüstü bir şey sunacağından eminim. Beklentiler kesinlikle çok yüksek.” dedi.

Oyunseverler, Vice City’de Bonnie ve Clyde tarzı bir suçlu çiftin hikayesini konu alan sinematik aksiyon oyunu serisinin en yeni bölümünü görmek için on yılı aşkın süredir bekliyor.

2023 Aralık ayında yayımlanan ilk GTA 6 fragmanı, YouTube’da 225 milyondan fazla izlendi.

DAHA FAZLA GÖSTER