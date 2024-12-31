GTA 6 için geri sayım: 3,2 milyar dolarlık rekor gelir beklentisi
2025'te çıkması beklenen Grand Theft Auto 6 (GTA6) , video oyun sektörüne damga vurmaya hazırlanıyor. Bir video oyunları araştırma grubu, GTA 6'nın ön siparişlerde 1 milyar dolarlık gelir elde edebileceğini öne sürdü. Ayrıca oyunun piyasaya çıkmasının ardından 1 yıl içerisinde de bu gelirin 3,2 milyar dolara ulaşarak GTA 5'i ikiye katlayabileceği belirtildi.
Oyunseverlerin 2025 yılında en çok çıkış yapmasını bekleyeceği GTA 6'yla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.
2025 yılının en büyük eğlence lansmanı olması beklenen GTA'nın yeni serisi, durgun seyreden video oyun sektörüne hareket getirebilir.