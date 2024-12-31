GTA 6 için geri sayım: 3,2 milyar dolarlık rekor gelir beklentisi

Take-Two’nun CEO’su Strauss Zelnick, Financial Times’a verdiği demeçte, “Zaferi gerçekleşmeden önce asla ilan etmem. Ancak GTA’nın geliştiricisi Rockstar Games’in bir kez daha olağanüstü bir şey sunacağından eminim. Beklentiler kesinlikle çok yüksek.” dedi.



Oyunseverler, Vice City’de Bonnie ve Clyde tarzı bir suçlu çiftin hikayesini konu alan sinematik aksiyon oyunu serisinin en yeni bölümünü görmek için on yılı aşkın süredir bekliyor.

2023 Aralık ayında yayımlanan ilk GTA 6 fragmanı, YouTube’da 225 milyondan fazla izlendi.