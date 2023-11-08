GTA 6 için geri sayım başladı: İşte resmi duyuru tarihi (GTA 6 ne zaman çıkacak, nasıl olacak?)
Take - Two Interactive, GTA serisinin merakla beklenen altıncı oyununun resmi duyurusunu yapmayı planlıyor. Rockstar Games'in 25. yıldönümüne özel olarak bir fragman da yayınlayacağı kaydedildi. Peki GTA 6 ne zaman çıkacak, nasıl olacak? İşte ayrıntılar...
Oyunseverler 2013 yılından beri geliştirilen GTA 6'nın fragmanını, nasıl olacağını ve ne zaman çıkış yapacağını merak ediyor.
10 yıl önce çıkan ve satış rekorları kıran serinin bir önceki oyunu GTA 5 ise 185 milyondan fazla kopya satarak Minecraft'ın ardından tüm zamanların en çok satan ikinci video oyunu oldu.