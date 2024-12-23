GTA 6 için ilginç teori: İkinci fragman tarihi olabilir

KOMPLO TEORİLERİNDE ARTIŞ

Rockstar Games henüz GTA 6’nın ikinci fragmanının tam olarak ne zaman yayınlanacağını açıklamadı ve bu sessizlik, oyunseverler arasında kendi komplo teorilerinin ortaya çıkmasına neden oldu.

Daha önce ortaya atılan GTA 6'nın ikinci fragmanı ile ilgili komplo teorileri boşa çıkmıştı ancak bu teori oldukça ilginç.