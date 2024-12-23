GTA 6 için ilginç teori: İkinci fragman tarihi olabilir

Grand Theft Auto 6'nın (GTA 6) resmi fragmanının yayınlanmasından bu yana bir yıldan fazla süre geçti ve ikinci fragmana dair Rockstar Games'ten herhangi bir açıklama yapılmadı. Oyunseverler, fragman ve görsellerdeki mesajlardan yola çıkarak bir komplo teorisi üretti ve ikinci fragman tarihiyle ilgili yeni bir iddia ortaya attı.

GTA 6 için ilginç teori: İkinci fragman tarihi olabilir - 1

Rockstar Games'in ilk GTA 6 fragmanını yayınlamasının üzerinden bir yıldan fazla zaman geçti ve o zamandan beri oyunseverler sürekli olarak ikinci fragmanın ne zaman geleceğini merak ediyor.

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GTA 6 için ilginç teori: İkinci fragman tarihi olabilir - 2

KOMPLO TEORİLERİNDE ARTIŞ

Rockstar Games henüz GTA 6’nın ikinci fragmanının tam olarak ne zaman yayınlanacağını açıklamadı ve bu sessizlik, oyunseverler arasında kendi komplo teorilerinin ortaya çıkmasına neden oldu.

Daha önce ortaya atılan GTA 6'nın ikinci fragmanı ile ilgili komplo teorileri boşa çıkmıştı ancak bu teori oldukça ilginç.

GTA 6 için ilginç teori: İkinci fragman tarihi olabilir - 3

27 MESAJI

Teori, tamamen “27” sayısı etrafında dönüyor.

Örneğin, Rockstar Games'in yakın zamanda paylaştığı Willard Outreach Faction aracına ait bir görüntüde, plakada “6DW31980” yazıyor. Bu rakamlar toplandığında 27’ye ulaşılıyor.

Ayrıca D ve W harfleri, alfabenin sırasıyla dördüncü ve 23’üncü harfleri ve bunlar da toplandığında 27 ediyor.

GTA 6 için ilginç teori: İkinci fragman tarihi olabilir - 4

GTA hayranları ve RockstarIntel tarafından derlenen diğer 27 bağlantıları arasında şunlar yer alıyor:

Rockstar’ın Instagram hesabında 27 gönderisi bulunması, ilk GTA 6 fragmanında 27. saniyede 27 numaralı bir araba gösterilmesi ve şirket tarafından paylaşılan bir görüntüde üzerinde 27 yazan bir helikopterin yer alması.

GTA 6 için ilginç teori: İkinci fragman tarihi olabilir - 5

İKİNCİ FRAGMAN TARİHİ

Bu tamamen bir tesadüf olabilir. Aynı zamanda Rockstar Games’in bir sonraki GTA 6 fragmanına dair gerçek ipuçları olabilir.

Üçüncü bir olasılık ise Rockstar Games çalışanlarının, hayranları GTA 6’nın ikinci fragmanı hakkında trollemesidir.

Oyunseverler bu teorilerden yola çıkarak GTA 6'nın ikinci fragmanının 27 Aralık Cuma günü yayınlanacağını iddia ediyor. 

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