GTA 6 için ilginç teori: İkinci fragman tarihi olabilir
Grand Theft Auto 6'nın (GTA 6) resmi fragmanının yayınlanmasından bu yana bir yıldan fazla süre geçti ve ikinci fragmana dair Rockstar Games'ten herhangi bir açıklama yapılmadı. Oyunseverler, fragman ve görsellerdeki mesajlardan yola çıkarak bir komplo teorisi üretti ve ikinci fragman tarihiyle ilgili yeni bir iddia ortaya attı.
Rockstar Games'in ilk GTA 6 fragmanını yayınlamasının üzerinden bir yıldan fazla zaman geçti ve o zamandan beri oyunseverler sürekli olarak ikinci fragmanın ne zaman geleceğini merak ediyor.