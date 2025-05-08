GTA 6 ne zaman çıkacak? Rockstar Games net tarihi açıkladı
GTA 6 çıkış tarihi, oyunseverler tarafından büyük bir heyecanla araştırılıyor. Rockstar Games'in efsaneleşen oyunu Grand Theft Auto (GTA)'nun 6. serisi olan GTA 6 için net tarih belli oldu. GTA 6 ilk olarak PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için satışa sunulacak. Peki, GTA 6 ne zaman çıkacak? İşte Rockstar Games tarafından açıklanan tarih.
GTA 6 resmi çıkış tarihi, dünyaca ünlü oyun yapım firması Rockstar Games tarafından oyunseverlere duyuruldu. İlk önce oyun konsolları için daha sonra bilgisayar için satışa sunulacak olan GTA 6, üst düzey grafikleri ve konusuyla dikkat çekiyor. Peki, GTA 6 ne zaman çıkacak?