GTA 6 ne zaman çıkacak? Rockstar Games net tarihi açıkladı

GTA 6 çıkış tarihi, oyunseverler tarafından büyük bir heyecanla araştırılıyor. Rockstar Games'in efsaneleşen oyunu Grand Theft Auto (GTA)'nun 6. serisi olan GTA 6 için net tarih belli oldu. GTA 6 ilk olarak PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için satışa sunulacak. Peki, GTA 6 ne zaman çıkacak? İşte Rockstar Games tarafından açıklanan tarih.

GTA 6 ne zaman çıkacak? Rockstar Games net tarihi açıkladı - 1

GTA 6 resmi çıkış tarihi, dünyaca ünlü oyun yapım firması Rockstar Games tarafından oyunseverlere duyuruldu. İlk önce oyun konsolları için daha sonra bilgisayar için satışa sunulacak olan GTA 6, üst düzey grafikleri ve konusuyla dikkat çekiyor. Peki, GTA 6 ne zaman çıkacak?

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GTA 6 ne zaman çıkacak? Rockstar Games net tarihi açıkladı - 2

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Grand Theft Auto VI'nın çıkış tarihi 26 Mayıs 2026 olarak açıklandı.

Yapılan açıklamada " Bu tarihin beklediğinizden daha geç olduğunu bildiğimiz için çok üzgünüz. Yeni bir Grand Theft Auto oyunu etrafındaki ilgi ve heyecan, tüm ekibimiz için gerçekten gurur verici oldu. Oyunu tamamlamak için gösterdiğiniz destek ve sabır için size teşekkür etmek istiyoruz.

Şimdiye kadar çıkardığımız her oyunda olduğu gibi, hedefimiz her zaman beklentilerinizi karşılamak ve aşmak oldu; Grand Theft Auto VI da bir istisna değil. Bu kalite düzeyini sunmak için fazladan zamana ihtiyacımız olduğunu anlayışla karşılamanızı umuyoruz.

Sizlerle yakında daha fazla bilgi paylaşmayı dört gözle bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

GTA 6 ne zaman çıkacak? Rockstar Games net tarihi açıkladı - 3

GTA 6 İLK HANGİ PLATFORMLARA GELECEK?

İlk etapta oyunun PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsolları için çıkacağı kesinleşmiş durumda. PC sürümü için ise henüz bir tarih verilmiş değil. Ancak önceki oyunlarda olduğu gibi, PC versiyonunun konsollardan birkaç ay sonra çıkması muhtemel görünüyor.

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