GTA 6 ne zaman çıkacak? Rockstar Games'ten GTA 6 çıkış tarihi açıklaması
Dünyanın en popüler açık dünya oyun serilerinden biri olan Grand Theft Auto (GTA), yayınladığı yeni oyunu GTA 6 fragmanları ile oyunseverleri heyecanlandırmaya devam ediyor. Rockstar Games'in uzun süredir üzerinde çalıştığı GTA 6’nın çıkış tarihiyle ilgili resmi bilgiler ve sızdırılan detaylar, oyuncular arasında büyük bir merak konusu haline geldi. Peki, GTA 6 ne zaman çıkacak?
GTA 6'nın çıkış tarihiyle ilgili teknoloji gündemini yakından takip edenler sorgulama yapmaya başladı. En son 13 yıl önce çıkardığı GTA 5 ile oyunseverleri heyecanlandıran Rockstar Games, oyunların kralı olarak tanımlanan GTA serisinin 6. versiyonunu yayınlamaya hazırlanıyor. Kurum tarafından yapılan açıklama sonrasında GTA 6'nın çıkış tarihi belli oldu. Peki, GTA 6 ne zaman çıkacak?