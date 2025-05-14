GTA 6 ne zaman çıkacak? Rockstar Games'ten GTA 6 çıkış tarihi açıklaması

Dünyanın en popüler açık dünya oyun serilerinden biri olan Grand Theft Auto (GTA), yayınladığı yeni oyunu GTA 6 fragmanları ile oyunseverleri heyecanlandırmaya devam ediyor. Rockstar Games'in uzun süredir üzerinde çalıştığı GTA 6’nın çıkış tarihiyle ilgili resmi bilgiler ve sızdırılan detaylar, oyuncular arasında büyük bir merak konusu haline geldi. Peki, GTA 6 ne zaman çıkacak?

GTA 6 ne zaman çıkacak? Rockstar Games'ten GTA 6 çıkış tarihi açıklaması - 1

GTA 6'nın çıkış tarihiyle ilgili teknoloji gündemini yakından takip edenler sorgulama yapmaya başladı. En son 13 yıl önce çıkardığı GTA 5 ile oyunseverleri heyecanlandıran Rockstar Games, oyunların kralı olarak tanımlanan GTA serisinin 6. versiyonunu yayınlamaya hazırlanıyor. Kurum tarafından yapılan açıklama sonrasında GTA 6'nın çıkış tarihi belli oldu. Peki, GTA 6 ne zaman çıkacak?

TEKNOLOJİ HABERLERİ

GTA 6 ne zaman çıkacak? Rockstar Games'ten GTA 6 çıkış tarihi açıklaması - 2

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Grand Theft Auto 6'nın çıkış tarihi, Rockstar Games tarafından 26 Mayıs 2026 olarak açıklandı.

Yapılan açıklamada " Bu tarihin beklediğinizden daha geç olduğunu bildiğimiz için çok üzgünüz. Yeni bir Grand Theft Auto oyunu etrafındaki ilgi ve heyecan, tüm ekibimiz için gerçekten gurur verici oldu. Oyunu tamamlamak için gösterdiğiniz destek ve sabır için size teşekkür etmek istiyoruz.

Şimdiye kadar çıkardığımız her oyunda olduğu gibi, hedefimiz her zaman beklentilerinizi karşılamak ve aşmak oldu; Grand Theft Auto VI da bir istisna değil. Bu kalite düzeyini sunmak için fazladan zamana ihtiyacımız olduğunu anlayışla karşılamanızı umuyoruz.

Sizlerle yakında daha fazla bilgi paylaşmayı dört gözle bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

GTA 6 ne zaman çıkacak? Rockstar Games'ten GTA 6 çıkış tarihi açıklaması - 3

GTA 6’DAN BEKLENTİLER NELER?

GTA 6’nın Vice City'e benzer bir şehirde geçeceği ve çift ana karakter sistemiyle oynanabileceği konuşuluyor. Geliştirilmiş grafik motoru, daha dinamik bir açık dünya, zengin hikaye anlatımı ve daha fazla interaktif öğe ile GTA 6'nın bugüne kadarki en gelişmiş Rockstar oyunu olması bekleniyor.

GTA 6 ne zaman çıkacak? Rockstar Games'ten GTA 6 çıkış tarihi açıklaması - 4

İLK HANGİ PLATFORMLARDA ÇIKACAK?

Şu anki bilgiler ışığında GTA 6'nın öncelikle PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için çıkması, daha sonra PC sürümünün piyasaya sürülmesi bekleniyor. Eski nesil konsollar için bir sürüm planlanmıyor.

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