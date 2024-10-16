Güneş,11 yılık döngüde zirveye ulaştı: Solar maksimum evresine girdi!

SOLAR MAKSİMUM EVRESİ NEDİR?

Solar maksimum, Güneş'in aktivitesinin en yüksek seviyeye ulaştığı bir dönemdir. Bu evrede Güneş'teki lekelerin sayısı artar, güneş patlamaları ve koronal kütle atımları (CME) gibi olaylar daha sık görülür.

GÜNEŞ DÖNGÜSÜ

Güneş, yaklaşık 11 yıl süren bir döngüye sahiptir. Bu döngü içinde solar minimum ve solar maksimum evreleri bulunur. Solar maksimum evresinde Güneş, daha fazla enerji ve manyetik aktivite üretir, bu da Dünya'daki hava durumunu ve uzay hava koşullarını etkileyebilir.