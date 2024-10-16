Güneş,11 yılık döngüde zirveye ulaştı: Solar maksimum evresine girdi!

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) ve NASA, Güneş'in 11 yıllık solar döngüsünde "solar maksimum" evresine ulaştığını duyurdu. Bu dönemde daha fazla jeomanyetik fırtına bekleyen bilim insanları, Kuzey Işıkları'nın görünme olasılığının artıracağını söyledi.

Güneş,11 yılık döngüde zirveye ulaştı: Solar maksimum evresine girdi! - 1

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) ve ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Güneş'in, "Manyetik Güneş Döngüsü" adı verilen 11 yıllık solar döngüsünde, manyetik kutuplarının değiştiği "solar maksimum" evresine ulaştığını belirtti.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Güneş,11 yılık döngüde zirveye ulaştı: Solar maksimum evresine girdi! - 2

NASA'nın internet sitesine göre, NOAA, NASA ve uluslararası Güneş Döngüsü Tahmin Paneli'nin düzenlediği telekonferansta, Güneş'in "solar maksimum" evresine ulaştığı bildirildi.

Güneş,11 yılık döngüde zirveye ulaştı: Solar maksimum evresine girdi! - 3

KUZEY IŞIKLARI ARTACAK

NOAA, mevcut solar maksimum döneminde daha fazla jeomanyetik fırtına beklendiğini, bunun da gelecek birkaç ayda Kuzey Işıkları (Aurora Borealis) görülme olasılığını artıracağını kaydetti.

Güneş,11 yılık döngüde zirveye ulaştı: Solar maksimum evresine girdi! - 4

BİR YIL DAHA SÜRECEK

NASA Uzay Hava Durumu Programı Direktörü Jamie Favors, yaklaşık bir yıl daha süreceği tahmin edilen evrede, Güneş'in üzerinde leke oluşması gibi çeşitli aktivitelerde artış görüleceğinin tahmin edildiğini belirtti.

Bu artışın, yıldız hakkında yapılan araştırmalar için yeni fırsatlar oluşturacağını, aynı zamanda Dünya ve Güneş Sistemi genelinde etkileri olacağını ifade etti.

Güneş,11 yılık döngüde zirveye ulaştı: Solar maksimum evresine girdi! - 5

GÜNEŞ AKTİVİTELERİNİN ZİRVESİ

NOAA Uzay Hava Durumu Operasyonları Direktörü Elsayed Talaat, solar maksimum evresinin 11 yıllık mevcut Güneş döngüsünde gözlenen Güneş aktivitesinin zirvesi olduğu anlamına gelmediğinin altını çizdi.

Güneş,11 yılık döngüde zirveye ulaştı: Solar maksimum evresine girdi! - 6

TAHMİNLERİN ÜZERİNDE

Güneş Döngüsü Tahmin Paneli Eş Başkanı ve Texas'taki Southwest Araştırma Enstitüsünden bilim insan Lisa Upton, mevcut Güneş döngüsündeki aktivitelerin tahminlerin üzerinde olduğunu belirtti.

Güneş,11 yılık döngüde zirveye ulaştı: Solar maksimum evresine girdi! - 7

SOLAR MAKSİMUM EVRESİ NEDİR?

Solar maksimum, Güneş'in aktivitesinin en yüksek seviyeye ulaştığı bir dönemdir. Bu evrede Güneş'teki lekelerin sayısı artar, güneş patlamaları ve koronal kütle atımları (CME) gibi olaylar daha sık görülür.

GÜNEŞ DÖNGÜSÜ

Güneş, yaklaşık 11 yıl süren bir döngüye sahiptir. Bu döngü içinde solar minimum ve solar maksimum evreleri bulunur. Solar maksimum evresinde Güneş, daha fazla enerji ve manyetik aktivite üretir, bu da Dünya'daki hava durumunu ve uzay hava koşullarını etkileyebilir.

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