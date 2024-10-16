Güneş,11 yılık döngüde zirveye ulaştı: Solar maksimum evresine girdi!
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) ve NASA, Güneş'in 11 yıllık solar döngüsünde "solar maksimum" evresine ulaştığını duyurdu. Bu dönemde daha fazla jeomanyetik fırtına bekleyen bilim insanları, Kuzey Işıkları'nın görünme olasılığının artıracağını söyledi.
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) ve ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Güneş'in, "Manyetik Güneş Döngüsü" adı verilen 11 yıllık solar döngüsünde, manyetik kutuplarının değiştiği "solar maksimum" evresine ulaştığını belirtti.