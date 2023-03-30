Güneş 11 yıllık döngüsünü tamamlıyor: Güneş rüzgarı nedir, nasıl oluşur? Güneş rüzgarı olunca ne olur?

11 YILLIK DÖNGÜ TAMAMLANIYOR

Reading Üniversitesi'nde Uzay Fiziği Profesörü olan Mathew Owens, Güneş her 11 yılda bir hareketliliğinin tepe noktasına yaklaştıkça, bu deliklerin yıldızımızın ekvatoruna yakın noktalarda da ortaya çıktığını söylüyor:

"Bu deliğin ekvatorda olması, merkez meridyeni geçmesinden bir kaç gün sonra Dünya'da oldukça hızlı bir rüzgar görecek olduğumuz anlamına geliyor." Güneş rüzgarları saniyede 800 kilometreden fazla esebiliyor ki bu da saatte 2,9 milyon kilometre hız demek.

Londra Üniversitesi Akademisi'nde Uzay ve İklim Fiziği'nde Doçent olan Daniel Verscharen "Bu taçküre deliğinin şekli çok özel değil. Ancak konumu onu ilginç hale getiriyor" diyor ve ekliyor:

"Bu taçküre deliğinden hızlı rüzgarların bu hafta Cuma akşamı ve Cumartesi sabahı gibi Dünya'ya ulaşmasını bekliyorum."