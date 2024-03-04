Dünya'nın ötesinde yaşam var mı? İşte yaşama ev sahipliği yapabilecek uydular
Güneş sistemimiz artık neredeyse 300 farklı uyduya ev sahipliği yapıyor. Bu uyduların bazıları yaşam için mükemmel koşullara sahip olabilir. İşte çok yakınımızda yaşama ev sahipliği yapıyor olabilecek bazı uydular...
DÜNYA'NIN ÖTESİNDE YAŞAM VAR MI?
Dünya'nın ötesinde yaşam olup olmadığı bilimde cevaplanmamış en büyük sorulardan biri.
Cevabın evrenin uzak bir köşesinde olduğunu düşünebilirsiniz ama şaşırtıcı bir şekilde, gezegenimizde düşündüğümüzden çok daha yakın olabilir.