Dünya'nın ötesinde yaşam var mı? İşte yaşama ev sahipliği yapabilecek uydular

Üç yeni keşfi, Neptün'ün bilinen toplam uydu sayısını 16'ya çıkarırken, Uranüs'ün şu anda 28 uydusu var. Ancak bu sayı güneş sisteminin en büyük iki gezegeniyle karşılaştırıldığında hala oldukça az.

Jüpiter'in 95, Satürn'ün ise 146 uydusu var ve bu sayı düzenli olarak artıyor.