Güneş Sistemi'ndeki en büyük 42 asteroit

insanları Güneş Sistemi'nde yer alan 42 büyük asteroidin fotoğrafını paylaştı. Mars ve Jüpiter arasındaki asteroit kuşağında yer alan bu göktaşları şimdilik Dünya'yı tehdit etmiyor.

Haberler - ntv.com.tr 14.10.2021 - 08:13

Güneş Sistemi'ndeki en büyük 42 asteroit - 1

Güneş Sistemi'nin iki gezegeni Mars ve Jüpiter arasında bir asteroid kuşağı bulunuyor.

Bu kuşakta irili ufaklı binlerce göktaşı yer alıyor. 

Ancak bu göktaşlarının bazıları oldukça büyük. 

Güneş Sistemi'ndeki en büyük 42 asteroit - 2

Öyle ki Güneş Sistemi'ndeki en büyük asteroitlerden biri olan Ceren, 15 yıl önce cüce gezegen sınıfına alınmıştı. 

Avrupa Güney Gözlemevi 3 yıllık bir çalışmanın sonuçlarını paylaştı. 

Güneş Sistemi'ndeki en büyük 42 asteroit - 3

Şili'de gözlemevine ait Çok Geniş Teleskop bulunuyor. İncelemeler bu teleskopla yapıldı. 

Bu asteroitlerin varlığı biliniyordu ancak sahip olduğumuz daha fazla bilgi yoktu.

Güneş Sistemi'ndeki en büyük 42 asteroit - 4

Şimdi ise 42 büyük göktaşının 3 boyutlu modellemesi ve özellikle de yoğunluğu biliniyor.

Güneş Sistemi'ndeki en büyük 42 asteroit - 5

Yoğunluk boyutla birlikte göktaşlarının tehlike seviyesini doğrudan etkileyen faktörlerden. 

Güneş Sistemi'ndeki en büyük 42 asteroit - 6
42 asteroitin birçoğu 100 kilometreden büyük. Ceres'in çevresi 940 kilometreyken Vesta 520 kilometre.
Güneş Sistemi'ndeki en büyük 42 asteroit - 7
Söz konusu asteroitlerin hiçbiri şimdilik gezegenimiz Dünya için tehlike oluşturmuyor. Ancak yakın gelecekte bu durum değişebilir.
Güneş Sistemi'ndeki en büyük 42 asteroit - 8
Örneğin asteroitler bir başka asteroitin çarpması nedeniyle yönünü Dünya'ya çevirebilir.
Güneş Sistemi'ndeki en büyük 42 asteroit - 9

TEKNOLOJİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER