Güneş Sistemi'ndeki en büyük kanyon fotoğraflandı: İstanbul'un 150 katı büyüklüğünde

MARS'A YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Öte yandan, ESA'nın Mars Ekspresi, Mars'ın yüzeyinin görüntülenmesi, minerallerinin haritalanması, atmosferinin bileşiminin ve dolaşımının belirlenmesi ve kabuğunun altını araştırma dahil olmak üzere çok çeşitli bilimsel deneyler yapmak için 2003'ten beri Kızıl Gezegen'in yörüngesinde dolaşıyor.