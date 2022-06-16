Güneş Sistemi'nin dibinde 2 süper dünya keşfedildi

"BU İKİ GEZEGEN KEŞİFLER İÇİN YENİ BİR TEST İMKANI SUNUYOR”



MIT Kavli Astrofizik ve Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nden astronom Michelle Kunimoto, "Bu sistemdeki her iki gezegen de yıldızlarının parlaklığı nedeniyle atmosferik çalışma için en iyi hedefler arasında sayılıyor." Bu gezegenlerin çevresinde uçucu, zengin bir atmosfer var mı? Su veya karbon bazlı türlerin işaretleri var mı? Bu iki gezegen gezegen, bu keşifler için harika bir test imkanı sunuyor” dedi.