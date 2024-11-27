Güneş Sistemi’nin kayıp sırrı: Bir yıldız milyarlarca yıl önce her şeyi değiştirdi!

DEV GEZEGENLERİN UYDULARI NASIL OLUŞTU

Araştırmacılar, yıldızın bu geçiş sırasında bazı NÖC'leri fırlatarak Jüpiter ve Satürn’ün yörüngelerine gönderdiğini düşünüyor.

Bu cisimler dev gezegenler tarafından yakalanarak uydulara dönüşmüş olabilir. Bu teori, Jüpiter ve Satürn gibi gezegenlerin neden farklı türde uydulara sahip olduğunu da açıklayabilir.