Güneş Sistemi’nin kayıp sırrı: Bir yıldız milyarlarca yıl önce her şeyi değiştirdi!

Bilim dünyasında heyecan yaratan yeni bir araştırma, Güneş Sistemi’nin dış bölgelerindeki gizemli yörüngelerin ve uyduların kökenine dair önemli ipuçları sundu. Nature Astronomy dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, Güneş’in birkaç milyar yıl önce başka bir yıldızla yakın bir karşılaşma yaşamış olabileceği düşünülüyor. Bilim insanları bu teorinin Neptün’ün ötesindeki gökcisimlerinin tuhaf yörüngelerini ve dev gezegenlerin sahip olduğu farklı uydu türlerini açıklayabileceğini belirtti.

Güneş Sistemi’nin kayıp sırrı: Bir yıldız milyarlarca yıl önce her şeyi değiştirdi! - 1

Bilim insanları, Güneş Sistemi'nin dış bölgelerindeki gizemleri çözebilecek heyecan verici bir keşfe imza attı.

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Güneş Sistemi’nin kayıp sırrı: Bir yıldız milyarlarca yıl önce her şeyi değiştirdi! - 2

Güneş'in milyarlarca yıl önce başka bir yıldızla yakın bir karşılaşma yaşamış olabileceği öne sürüldü.

Bilim insanlarına göre karışlama sonucunda uydu ve gezegenlerin yörüngelerinde sapma yaşanmış ve yaşanmaya devam edebilir. 

Güneş Sistemi’nin kayıp sırrı: Bir yıldız milyarlarca yıl önce her şeyi değiştirdi! - 3

YÖRÜNGÜLERDEKİ ELİPS GİZEMİ

Neptün ötesi cisimlerin (NÖC) yörüngeleri, daireden çok elips şeklinde gözlemleniyor. Bu tuhaflığı açıklamak için öne sürülen popüler teorilerden biri, sistemde henüz keşfedilmemiş 9. bir gezegenin varlığını savunuyor.

Güneş Sistemi’nin kayıp sırrı: Bir yıldız milyarlarca yıl önce her şeyi değiştirdi! - 4

Ancak yeni simülasyonlar, farklı bir olasılığı gündeme getirdi. Araştırmalara göre yakın geçmişte Güneş’in yanından geçen bir yıldız, bu gökcisimlerinin yörüngelerini bozmuş olabilir.

Güneş Sistemi’nin kayıp sırrı: Bir yıldız milyarlarca yıl önce her şeyi değiştirdi! - 5

3 BİN SİMÜLASYONLA TEST EDİLDİ

Bilim insanları, 3 bin farklı bilgisayar simülasyonuyla farklı kütlelerdeki yıldızların Güneş’in yakınından geçiş senaryolarını inceledi.

Çalışmanın bulgularına göre, Güneş’ten daha hafif bir yıldızın yaklaşık 16,5 milyar kilometre mesafeden geçerek dış gezegenlerin yörüngelerini etkilediği öne sürüldü.

Bu mesafe, Dünya-Güneş arasındaki mesafenin 110 katı ve Neptün’ün mesafesinin 4 katına denk geliyor.

Güneş Sistemi’nin kayıp sırrı: Bir yıldız milyarlarca yıl önce her şeyi değiştirdi! - 6

DEV GEZEGENLERİN UYDULARI NASIL OLUŞTU

Araştırmacılar, yıldızın bu geçiş sırasında bazı NÖC'leri fırlatarak Jüpiter ve Satürn’ün yörüngelerine gönderdiğini düşünüyor.

Bu cisimler dev gezegenler tarafından yakalanarak uydulara dönüşmüş olabilir. Bu teori, Jüpiter ve Satürn gibi gezegenlerin neden farklı türde uydulara sahip olduğunu da açıklayabilir.

Güneş Sistemi’nin kayıp sırrı: Bir yıldız milyarlarca yıl önce her şeyi değiştirdi! - 7

RUBİN GÖZLEM EVİ

Araştırmacılar, teorinin doğrulanması için daha fazla gözlem verisine ihtiyaç olduğunu belirtiyor. 2025 yılında faaliyete geçecek olan Vera C. Rubin Gözlemevi’nin, Neptün ötesi cisimleri inceleyerek bu gizemi çözmeye katkı sağlaması bekleniyor.

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