Güneş Sistemi’nin kayıp sırrı: Bir yıldız milyarlarca yıl önce her şeyi değiştirdi!
Bilim dünyasında heyecan yaratan yeni bir araştırma, Güneş Sistemi’nin dış bölgelerindeki gizemli yörüngelerin ve uyduların kökenine dair önemli ipuçları sundu. Nature Astronomy dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, Güneş’in birkaç milyar yıl önce başka bir yıldızla yakın bir karşılaşma yaşamış olabileceği düşünülüyor. Bilim insanları bu teorinin Neptün’ün ötesindeki gökcisimlerinin tuhaf yörüngelerini ve dev gezegenlerin sahip olduğu farklı uydu türlerini açıklayabileceğini belirtti.
Bilim insanları, Güneş Sistemi'nin dış bölgelerindeki gizemleri çözebilecek heyecan verici bir keşfe imza attı.