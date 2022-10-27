Güneş tutulması uzaydan nasıl görüntülendi?

Önceki gün Ay, Güneş ile Dünya arasına girerek parçalı Güneş tutulması oluşturdu. Söz konusu olay, aralarında Türkiye'nin de olduğu birçok ülkede heyecanla takip edildi. Dünya’nın çevresindeki uydular da parçalı Güneş tutulmasını uzaydan görüntülüyerek farklı bir bakış açısı sundu. Ay'ın yeryüzünde oluşturduğu gölgeler adım adım takip edildi.

Güneş tutulması uzaydan nasıl görüntülendi? - 1

25 Ekim'de gerçekleşen yılın ikinci ve son Güneş tutulması, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ülkeleri Urallar ve Batı Sibirya , Orta Asya , Batı Asya , Güney Asya ve Afrika'nın kuzeydoğusu tarafından takip edildi. Dünya’nın etrafındaki uydular ise önceki gün gerçekleşen kısmi Güneş tutulması sırasında gezegenimize yansıyan Ay’ın gölgelerinin görüntülerini yakaladı.

Güneş tutulması uzaydan nasıl görüntülendi? - 2

Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve bunun sonucunda da Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi nedeniyle gözlemlenen doğa olayına deniliyor. 

Güneş tutulması uzaydan nasıl görüntülendi? - 3

Tutulmanın olması için Ay'ın yeni ay evresinde olması ve Dünya'ya göre Güneş ile kavuşum halinde olması, yani yörünge düzleminin Dünya'nın Güneş çevresindeki yörünge düzlemi ile çakışması gerekiyor. 

Güneş tutulması uzaydan nasıl görüntülendi? - 4

METEOROLOJİ UYDULARI TARINDAN ÇEKİLDİ

Yeni görüntüler, Dünya’daki hava olaylarını tahmin etmek için kullanılan ve yeryüzünden 36 bin kilometre yükseklikteki üç Meteosat uydusu tarafından çekildi. Bu uydular, 'jeostatik yörünge'de bulunuyor. 

Güneş tutulması uzaydan nasıl görüntülendi? - 5

Jeostatik yörünge  Dünya’nın çevresinde Dünya ile aynı dönme süresine sahip ve yerden bakınca uzayda konumu sabit olan uyduların yörüngesini tanımlamak için kullanılıyor. Bu nedneşe bu uydular Ay'ın gölgesini net bir şekilde yakalayabildi. 

Güneş tutulması uzaydan nasıl görüntülendi? - 6

RAL Space ve Birleşik Krallık'taki NERC Ulusal Dünya Gözlem Merkezi'nden bir uzay bilimcisi olan Simon Proud görüntülere ilişkin yaptığı yorumda,  "Ay’ın gölgesinin soldan sağa hareket ettiğini ve sonunda gün batımının karanlığıyla birleştiğini görebilirsiniz" dedi.

Güneş tutulması uzaydan nasıl görüntülendi? - 7

METEOSAT UYDULARI

Meteosat uyduları, Avrupa Meteorolojik Uyduları İşletme Teşkilatı (Eumetsat)  tarafından kullanılan coğrafi meteorolojik uydulara deniliyor. Bu uydular, hava olaylarını erken tespik etmek için Dünya yüzeyinden yansıyan görünür ışık ve kızılötesi radyasyonu kullanarak görüntü oluşturuyor. Meteosat-9 Hint Okyanusu üzerinde, Meteosat-10 ve -11 ise Afrika üzerinde yer alıyor. 

Güneş tutulması uzaydan nasıl görüntülendi? - 8

BİR SONRAKİ GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

2022'nin ilk Güneş Tutulması 30 Nisan'da, ikinci ve son Güneş tutulması ise 25 Ekim Salı günü yaşandı. Bir sonraki Güneş tutulması 20 Nisan 2023’te, diğeri ise 14 Ekim 2023’te yaşanacak.

Güneş tutulması uzaydan nasıl görüntülendi? - 9

Öte yandan, gelecek yıl meydana gelecek olan  Güneş tutulmaları "tam Güneş tutulması" olacak. Ancak bu olaylar Türkiye'den gözlemlenemeyecek. 

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