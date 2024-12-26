Güneş'in kayıp ikizi: Galaksi içinde kaybolmuş olabilir

Güneş, biraz yalnız bir gezgin. Samanyolu'nun sarmal kollarından birinde dolanarak bizi her 230 milyon yılda bir galaksi çevresinde bir yolculuğa çıkarıyor.

Güneş'e en yakın yıldız olan Proxima Centauri ise 4,24 ışık yılı uzaklıkta. O kadar uzak ki, bugüne kadar inşa edilmiş en hızlı uzay aracı bile oraya ulaşmak için 7.000 yıldan fazla zamana ihtiyaç duyar.

Ancak galaksimizde nereye bakarsak bakalım, Güneş Sistemi'nin merkezindeki yıldız giderek daha fazla bir anomali gibi görünüyor.