Güneş'in kayıp ikizi: Galaksi içinde kaybolmuş olabilir
Bilim insanları, Güneş'in bir zamanlar bir eş yıldızla birlikte oluşmuş olabileceğini öne sürüyor. Araştırmalar, yıldızların genellikle çiftler veya çoklu sistemler halinde doğduğunu gösteriyor. Eğer Güneş’in bir ikizi varsa, bu yıldız galaksi içerisinde kaybolmuş olabilir. Harvard Üniversitesi'nden astrofizikçi Amir Siraj, Oort Bulutu’ndaki kuyrukluyıldızların bu eş yıldızın varlığına dair ipuçları taşıyabileceğini düşünüyor. Ancak Güneşimizin bugün bir eşinin olmaması, Dünya'nın yörüngesini koruyarak yaşamı sürdürebilir kılıyor.
Galaksideki pek çok yıldız çiftler halinde bulunur, ancak Güneşimiz bu durumun dikkate değer bir istisnasıdır.
Şimdi bilim insanları, Güneş'in bir zamanlar kendi eşine sahip olabileceğine dair ipuçları arıyor. Peki, bu eş nereye gitti?