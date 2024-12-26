Güneş'in kayıp ikizi: Galaksi içinde kaybolmuş olabilir

Bilim insanları, Güneş'in bir zamanlar bir eş yıldızla birlikte oluşmuş olabileceğini öne sürüyor. Araştırmalar, yıldızların genellikle çiftler veya çoklu sistemler halinde doğduğunu gösteriyor. Eğer Güneş’in bir ikizi varsa, bu yıldız galaksi içerisinde kaybolmuş olabilir. Harvard Üniversitesi'nden astrofizikçi Amir Siraj, Oort Bulutu’ndaki kuyrukluyıldızların bu eş yıldızın varlığına dair ipuçları taşıyabileceğini düşünüyor. Ancak Güneşimizin bugün bir eşinin olmaması, Dünya'nın yörüngesini koruyarak yaşamı sürdürebilir kılıyor.

Güneş'in kayıp ikizi: Galaksi içinde kaybolmuş olabilir - 1

Galaksideki pek çok yıldız çiftler halinde bulunur, ancak Güneşimiz bu durumun dikkate değer bir istisnasıdır.

Şimdi bilim insanları, Güneş'in bir zamanlar kendi eşine sahip olabileceğine dair ipuçları arıyor. Peki, bu eş nereye gitti?

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Güneş'in kayıp ikizi: Galaksi içinde kaybolmuş olabilir - 2

Güneş, biraz yalnız bir gezgin. Samanyolu'nun sarmal kollarından birinde dolanarak bizi her 230 milyon yılda bir galaksi çevresinde bir yolculuğa çıkarıyor.

Güneş'e en yakın yıldız olan Proxima Centauri ise 4,24 ışık yılı uzaklıkta. O kadar uzak ki, bugüne kadar inşa edilmiş en hızlı uzay aracı bile oraya ulaşmak için 7.000 yıldan fazla zamana ihtiyaç duyar.

Ancak galaksimizde nereye bakarsak bakalım, Güneş Sistemi'nin merkezindeki yıldız giderek daha fazla bir anomali gibi görünüyor.

Güneş'in kayıp ikizi: Galaksi içinde kaybolmuş olabilir - 3

ÇİFT YILDIZ GÖZLEMLENDİ

Son zamanlarda gökbilimciler, Samanyolu'nun merkezindeki süper kütleli kara deliğe şaşırtıcı derecede yakın bir mesafede bir çift yıldız gözlemledi.

Bu, astrofizikçilerin oradaki yoğun yerçekimi nedeniyle yıldızların ya birbirinden kopacağını ya da birbirine yapışacağını düşündüğü bir bölgeydi.

Güneş'in kayıp ikizi: Galaksi içinde kaybolmuş olabilir - 4

GÜNEŞ'İN İKİZİ VAR MIYDI?

Aslında, ikili yıldız sistemlerinin keşifleri o kadar yaygın hale geldi ki, bazı bilim insanları belki de tüm yıldızların bir zamanlar ikizlerinin olduğu yani çiftler halinde doğduğu hipotezini ortaya attı.

Bu da ilginç bir soruyu gündeme getiriyor: Acaba Güneşimiz de bir zamanlar bir ikili yıldız mıydı ve eşi çoktan kayboldu mu?

ABD'deki Georgia Teknoloji Enstitüsü'nden gökbilimci Gongjie Li bu durumun kesinlikle mümkün olabileceğini söyledi.

Güneş'in kayıp ikizi: Galaksi içinde kaybolmuş olabilir - 5

DÜNYA'NIN YÖRÜNGESİNİ BOZABİLİRDİ

Ancak Güneş'in bugün bir eşi yok. Eğer olsaydı, bir güneş kardeşinin yerçekimsel çekimi, Dünya'nın ve diğer gezegenlerin yörüngesini bozabilir ve dünyamızı yaşam için elverişsiz bir şekilde aşırı sıcaklık ve şiddetli soğuk arasında savurabilirdi.

Dünya'ya en yakın ikili yıldızlar olan Alpha Centauri A ve B, birbirleri etrafında Dünya-Güneş mesafesinin yaklaşık 24 katı uzaklıkta, yani 5,7 milyar km mesafede dönüyor.

Güneş'in kayıp ikizi: Galaksi içinde kaybolmuş olabilir - 6

Güneş'in de bugün Güneş Sistemi'nin çevresinde dolanan soluk bir eş yıldız "Nemesis" olarak adlandırılan varsayımsal bir yıldız olabileceği önerileri, 1984'te ilk kez ortaya atıldığından beri birçok araştırma ve çalışmada böyle bir yıldız bulunamadığından popülerliğini yitirdi.

Güneş'in kayıp ikizi: Galaksi içinde kaybolmuş olabilir - 7

Ancak 4,6 milyar yıl önce, Güneş ilk oluştuğunda durum farklı olabilir.

Yıldızlar, onlarca ışık yılı genişliğinde devasa toz ve gaz bulutları soğuyup bir araya toplandığında oluşur.

Bu nebula adı verilen gaz ve toz kozasındaki materyal, büyüyen kütleler altında yerçekimi etkisiyle çöker.

Bu süreç sırasında milyonlarca yıl boyunca ısınır ve sonunda nükleer füzyon ateşlenerek bir protostar (ön yıldız) oluşur.

Bu ön yıldızın etrafında dönen bir enkaz diski, gezegenlerin oluşumunu sağlar.

Güneş'in kayıp ikizi: Galaksi içinde kaybolmuş olabilir - 8

TÜM YILDIZLAR ÇİFTLER HALİNDE OLUŞMUŞ OLABİLİR

2017 yılında, Kanada’daki Queen’s Üniversitesi'nden astrofizikçi Sarah Sadavoy, genç ikili yıldız sistemleriyle dolu bir yıldız beşiği olan Perseus moleküler bulutunun bir radyo araştırmasından elde edilen verileri kullandı.

Sadavoy, yıldız oluşum sürecinin ön yıldızları çiftler halinde oluşturma eğiliminde olabileceği sonucuna vardı.

Sadavoy ve ekibi, bu sürecin o kadar olası olduğunu buldu ki, tüm yıldızların çiftler veya çok yıldızlı sistemler halinde oluşmuş olabileceğini öne sürdüler.

Güneş'in kayıp ikizi: Galaksi içinde kaybolmuş olabilir - 9

Sadavoy’un çalışmaları, tüm yıldızların bir zamanlar ikili olarak başladığını ve bazılarının sonsuza dek bağlı kalırken diğerlerinin bir milyon yıl içinde hızla kaybolacağını gösterdi. 

Sadavoy  "Yıldızlar milyarlarca yıl yaşar. Bu ayrılma süreci, büyük resimde bir anlık olaydır. Ancak bu anlık olayda çok şey olur." dedi.

Güneş'in kayıp ikizi: Galaksi içinde kaybolmuş olabilir - 10

Bu da Güneşimiz için aynı şeyin geçerli olup olmadığını sorusunu gündeme getiriyor.

Açıklamaya devam eden Sadavoy, "Geçerli olmaması için bir neden yok. Güneş eğer bir ikiziyle oluştuysa, onu kaybetti." dedi. 

Güneş'in kayıp ikizi: Galaksi içinde kaybolmuş olabilir - 11
Güneş'in kayıp ikizi: Galaksi içinde kaybolmuş olabilir - 12
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