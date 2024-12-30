Güneş’in milyarlarca atom bombası gücündeki gizli tehdidi: Süper Parlamalar Dünya'yı nasıl etkiler? Uzmanlar dakika dakika anlattı

ETKİSİ AYLARCA HATTA YILLARCA SÜREBİLİR

Güneş'teki süper parlama sonrası, etkiler aylar hatta yıllar sürebilir. Elektronik cihazlar, bilgisayarlar ve iletişim sistemleri, büyük hasarlar görebilir ve dünya genelinde yeniden toparlanma süreci uzun zaman alabilir.

İnsanlık, kaybolan iletişim ve elektrik sistemlerinin onarılması için aylarca, belki de yıllarca sürecek bir çaba içinde olacak.