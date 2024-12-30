Güneş’in milyarlarca atom bombası gücündeki gizli tehdidi: Süper Parlamalar Dünya'yı nasıl etkiler? Uzmanlar dakika dakika anlattı
Güneş, uzaklardan sakin sarı bir top gibi görünse de, içinde barındırdığı yoğun manyetik kuvvetler ve şiddetli patlamalarla dev bir cehenneme dönüşebilir. Dünya'nın yaşam kaynağı olan Güneş, bir gün insanlık için büyük bir tehdit oluşturabilir. Bilim insanları, Güneş'ten kaynaklanacak büyük bir "süper parlama"nın, gezegenimizde yıkıcı etkiler yaratacağı konusunda uyarıyor. Olası bir güneş patlamasında adım adım yaşanacaklar.
Güneş, yaşam kaynağımız olmasının yanı sıra, potansiyel bir felaketin de kaynağı olabilir.
Bilim insanları, Dünya’nın devasa bir güneş patlamasına (süper parlama) maruz kalma olasılığının her geçen yıl arttığını ve bu olayın tüm elektrik şebekelerinden internet altyapısına kadar büyük bir yıkıma yol açabileceği konusunda uyarıyor.
İşte olası bir Güneş patlamasında dakika dakika Dünya'da yaşanacaklar.