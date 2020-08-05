Güneş'te 'açıklanamayan hareketler' tespit edildi

Metsähovi Radio Observatory'de görev alan Finlandiyalı bilim insanları Güneş'te açıklanamayan hareketler tespit ettiklerini açıkladı.

ntv.com.tr 05.08.2020 - 11:55

Güneş'te 'açıklanamayan hareketler' tespit edildi - 1

Gezegenimiz Dünya'nın da yer aldığı Güneş Sistemi'nin tek yıldızı olan Güneş'in solar hareketliliğin artıp azaldığı 11 yıllık döngülerden geçtiği biliniyor. 

Güneş'te 'açıklanamayan hareketler' tespit edildi - 2

Bilim insanları bu döngülerin sonunu ve yeni döngünün başlangıcını belirleyen sakin döneme 'solar minimum' adını veriyor.  

Güneş'te 'açıklanamayan hareketler' tespit edildi - 3

Bugüne kadar elde ettiğimiz veriler ışığında Güneş'in bu dönemde sakin bir evreden geçmesi gerekiyordu. 

Güneş'te 'açıklanamayan hareketler' tespit edildi - 4

Ancak Finlandiya'da yapılan bir araştırma 'solar minimum'un tam aksi şekilde gerçekleştiğini gözler önüne serdi. 

Güneş'te 'açıklanamayan hareketler' tespit edildi - 5

İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, Metsähovi Radio Observatory'de görev alan Finlandiyalı bilim insanları Güneş'in bazı bölgelerinin geri kalanına göre daha yüksek sıcaklığa ev sahipliği yaptığını saptadı. 

Güneş'te 'açıklanamayan hareketler' tespit edildi - 6

Juha Kallunki, Merja Tornikoski ve Irene Bjorklund'un Solar Physics'te yayınlanan çalışmalarına göre, bu durumun neden gerçekleştiğine dair henüz bir açıklama geliştirilebilmiş değil. 

Güneş'te 'açıklanamayan hareketler' tespit edildi - 7
Ekip tarafından yapılan açıklamaya göre, bu keşif 11 yıllık solar döngüsünü teorisinin de değişmesine neden olabilir. Bilim insanları kayıt altına alınan anomalileri açıklamak için daha fazla gözlem yapılması gerektiğinin altını çiziyor.

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