Güneş’te patlama: Gelecek birkaç gün içinde dijital hayat durabilir

11 YILLIK BİR DÖNEMİN PARÇASI

Güneş lekesi, 11 yıllık yeni elektromanyetik aktivite dönemi olan Solar Cycle 25'in bir parçası ve üzerinde şu anda ufak patlamalar meydana geliyor. AR2770 henüz çok büyük patlamalar üretmemiş olsa da, uzmanlar Dünya’daki elektromanyetik operayonları ve tesisleri devre dışı bırakabilecek olayı yakından takip ediyor.