Güneş’te patlama: Gelecek birkaç gün içinde dijital hayat durabilir

Bilim insanları Güneş’te gözlemlenen ve Mars büyüklüğündeki bir lekenin Dünya’ya doğru döndüğünün açıkladı. Uzmanlar AR2770 adı verilen lekenin gittikçe büyüdüğünü ve gelecek birkaç gün içinde Dünya’daki radyo iletimini, GPS ve elektromanyetik sistemleri etkileyebileceği konusunda uyardı.

ntv.com.tr 12.08.2020 - 11:51 | Son Güncelleme : 12.08.2020 - 11:52

Güneş’te patlama: Gelecek birkaç gün içinde dijital hayat durabilir - 1

MARS BÜYÜKLÜĞÜNDE ÇEKİRDEĞE SAHİP

Bilim insanları Güneş’te gözlemlenen büyük bir karanlık noktanın Dünya’ya doğru döndüğünü ve boyutunun gelecek birkaç gün içinde artabileceğini belirtti. AR2770 olarak adlandırılan lekenin Mars'ın genişliğinde bir 'birincil karanlık çekirdeğe' sahip olduğu belirtildi.

Güneş’te patlama: Gelecek birkaç gün içinde dijital hayat durabilir - 2

11 YILLIK BİR DÖNEMİN PARÇASI

Güneş lekesi, 11 yıllık yeni elektromanyetik aktivite dönemi olan Solar Cycle 25'in bir parçası ve üzerinde şu anda ufak patlamalar meydana geliyor. AR2770 henüz çok büyük patlamalar üretmemiş olsa da, uzmanlar Dünya’daki elektromanyetik operayonları ve tesisleri devre dışı bırakabilecek olayı yakından takip ediyor.

Güneş’te patlama: Gelecek birkaç gün içinde dijital hayat durabilir - 3

Yeni güneş lekesi, ABD’nin Florida eyaletinde gözlem yapan amatör gökbilimci Martin Wise tarafından tespit edildi.  Trenton'dan görüntü alan amatör astronom Martin Wise tarafından gözlemlendi. Ardından bilim insanları harekete geçti.

Güneş’te patlama: Gelecek birkaç gün içinde dijital hayat durabilir - 4

GÜN GEÇTİKÇE BÜYÜYOR

Space Weather’ın  raporlarına göre, AR2770'in, Dünya atmosferine küçük iyonlaşma dalgaları gönderiyor. Bununla birlikte, lekenin alanı büyüyor ve gelecek günlerde daha yoğun Güneş patlamaları üretebilme ihtimali bulunuyor.

Güneş’te patlama: Gelecek birkaç gün içinde dijital hayat durabilir - 5

ELEKTROMANYETİK SİSTEMLER BOZULABİLİR

NASA'nın belirttiğine göre  göre, Güneş patlamaları, güneş lekelerinin yakınında manyetik alan hatlarının dolaşması, kesilmesi veya yeniden düzenlenmesinden kaynaklanan ani bir enerji boşaltımınn gerçekleşmesiyle geliyor. Ardından Güneş'ten gelen bu yüksek enerjili parçacıklar, Dünya'nın atmosferine girdiğinde manyetik kutup noktaları üzerinde aurora adı verilen  ışık olayları gerçekleşiyor.  Bu esnada radyo iletiminde aksaklıklar, uyduların elektronik devrelerinde hasar, elektrik iletim hatlarında bozulmalar ve kimi zaman şehir elektriğinde kayıplar görülebiliyor.

Güneş’te patlama: Gelecek birkaç gün içinde dijital hayat durabilir - 6
Öte yandan bu patlamalar, yörüngede bulunan uydular ve astronotlar için oldukça büyük bir risk oluşturuyor. Kozmik dalgaların şiddeti özel hava balonları ile ölçülüyor. Dalgalar, Dünya'nın atmosferine temas ettiğinde, bu balonlar sayesinde frekeansların boyutu da ölçülebiliyor.

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