Güneş'ten şimdiye kadarki en ayrıntılı fotoğraflar: Güneş fırtınalarının aydınlatılmasını sağlayacak

Hawaii’nin Maui adasında yer alan Daniel K. Inouye Güneş Teleskobu, Güneş’in yüzeyinden yeni fotoğraflar paylaştı.
Fotoğraflarda, Dünya'dan daha büyük Güneş lekeleri tüm ayrıntıları ile yer aldı.
ABD Ulusal Bilim Vakfı (NSF), dünyanın en güçlü yer tabanlı Güneş teleskobunun eşi benzeri görülmemiş ayrıntılarla veri yakalama yeteneğinin, Güneş'in manyetik alanını ve Güneş fırtınalarının arkasındaki olayları bilim insanlarının daha iyi anlamalarına yardımcı olacağını açıkladı.
Bununla birlikte, fotoğraflardaki Güneş lekeleri, Güneş'in fotosfer olarak bilinen yüzeyinde güçlü manyetik alanların devam ettiği karanlık ve soğuk bölgeleri gösteriyor.
Bilim insanlarının açıklamasına göre Güneş lekelerinin boyutları değişiyor. Ancak bu lekelerin çoğu, genellikle Dünya'nın boyutlarına sahip.
Diğer taraftan araştırmacılar, Güneş lekelerinin, Güneş fırtınalarını oluşturan patlayıcı olayların kaynağı olabileceğini belirtti.
Jeomanyetik fırtına ya da bilenen ismiyle Güneş fırtınası, Dünya'nın manyetik alanıyla etkileşime giren bir güneş rüzgarı şok dalgası ve veya manyetik alan bulutunun neden olduğu, Dünya'nın manyetosferinin geçici olarak bozulması olayıdır.
Güneş yüzeyindeki koyu renkli "güneş lekeleri"nde, Güneş'in manyetik alanında oluşan bir nevi kısa devre sonucu ışın ve plazma patlamaları meydana gelir. Bu patlamalar sonucu röntgen veya ultraviyole gibi ışınlar yayılmaktadır. Uzmanlar, büyük bir patlamanın ise milyarlarca ton maddeyi uzayın milyonlarca kilometre derinliğine saçabileceğini belirtiyor.
Görüntüler, Güneş'in sessiz bölgelerinde, fotosferdeki konveksiyon hücrelerini, daha soğuk, aşağı doğru akan Güneş plazması şeritleriyle çevrili, sıcak, yukarı doğru akan plazmanın bir modelini de gösteriyor.
Fotosferin yukarısındaki, kromosfer adı verilen atmosferik katmanda, küçük ölçekli manyetik alan birikimlerinin konumlarından kaynaklanan koyu renkli, uzun yapılar görülüyor.