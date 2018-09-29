Güney Afrika'da yeni dinozor türü keşfedildi
Anadolu Ajansı, National Geographic
Güney Afrika'da bulunan 200 milyon yıllık fosilin, yeni bir dinozor türüne ait olduğu belirlendi.
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National Geographic'in internet sitesindeki habere göre, Witwatersrand Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, araştırmacılar 200 milyon yıl önce yaşadığı sanılan yeni bir dev dinozor türünün keşfedildiğini açıkladı.
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Bulunan fosillerin, günümüzde yaşayan Afrika fillerinin iki katı büyüklüğündeki bir dinozora ait olduğu kaydedildi.
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13 ton ağırlığında ve yaklaşık 4 metre boyunda olduğunu belirtilen dinozor türünün, kendi döneminde evrende yaşayan en büyük hayvan türü olduğu sanılıyor.
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"Dev bir gök gürültüsü" adı verilen türün, klasik uzun boyunlu dinozorlar grubu olan bir "sauropod" gibi göründüğü ancak daha eski dönemde yaşayan bir familyaya ait olduğu aktarıldı.