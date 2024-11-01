Güney Kore ve ABD'den ortak görev: Güneş gözlem aracı fırlatılacak

Güney Kore ve ABD, güneş rüzgarlarını incelemek için ortaklaşa geliştirdikleri Koronal Teşhis Deneyi'ni (CODEX) Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) fırlatmaya hazırlanıyor. Falcon 9 roketiyle fırlatılacak CODEX, uzay hava tahminlerinin doğruluğunu artırmayı hedefliyor.

Güney Kore ve ABD'den ortak görev: Güneş gözlem aracı fırlatılacak - 1

Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri, bilim insanlarının güneş rüzgârı hakkında daha fazla bilgi edinmelerine yardımcı olmak üzere Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ortaklaşa geliştirilen bir araç fırlatacak.

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Güney Kore ve ABD'den ortak görev: Güneş gözlem aracı fırlatılacak - 2

Kore Havacılık ve Uzay İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, Space X'in Falcon 9 roketinde bulunan Koronal Teşhis Deneyi (CODEX) aracı önümüzdeki Salı günü Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden havalanacak.

CODEX, bilim insanlarının güneşin dış atmosferini veya koronasını gözlemlemek için kullandıkları bir koronagraftır.

Güney Kore ve ABD'den ortak görev: Güneş gözlem aracı fırlatılacak - 3

NASA ile işbirliği içinde geliştirilen bu araç, güneş rüzgarının nasıl ve ne kadar hızlı ısındığına ilişkin ayrıntılar sağlamak üzere tasarlanmış dünyanın ilk koronagrafıdır.

Koronagraf, Güneş'ten gelen ışığı engeller ve canlı bir yıldızın sıcak, ince ve en dıştaki katmanının gözlemlenmesini sağlar.

Öte yandan bu görevin uzay hava tahminlerini iyileştirmesi beklenmektedir.

CODEX'i taşıyan bir yük gemisinin kalkıştan 13 saat sonra ISS'e yanaşması ve koronagrafın ilk hafta içinde uzay istasyonunun harici yük platformuna tamamen monte edilmesi planlanmaktadır.

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