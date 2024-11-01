Güney Kore ve ABD'den ortak görev: Güneş gözlem aracı fırlatılacak
Güney Kore ve ABD, güneş rüzgarlarını incelemek için ortaklaşa geliştirdikleri Koronal Teşhis Deneyi'ni (CODEX) Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) fırlatmaya hazırlanıyor. Falcon 9 roketiyle fırlatılacak CODEX, uzay hava tahminlerinin doğruluğunu artırmayı hedefliyor.
Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri, bilim insanlarının güneş rüzgârı hakkında daha fazla bilgi edinmelerine yardımcı olmak üzere Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ortaklaşa geliştirilen bir araç fırlatacak.