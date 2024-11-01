Güney Kore ve ABD'den ortak görev: Güneş gözlem aracı fırlatılacak

NASA ile işbirliği içinde geliştirilen bu araç, güneş rüzgarının nasıl ve ne kadar hızlı ısındığına ilişkin ayrıntılar sağlamak üzere tasarlanmış dünyanın ilk koronagrafıdır.

Koronagraf, Güneş'ten gelen ışığı engeller ve canlı bir yıldızın sıcak, ince ve en dıştaki katmanının gözlemlenmesini sağlar.

Öte yandan bu görevin uzay hava tahminlerini iyileştirmesi beklenmektedir.

CODEX'i taşıyan bir yük gemisinin kalkıştan 13 saat sonra ISS'e yanaşması ve koronagrafın ilk hafta içinde uzay istasyonunun harici yük platformuna tamamen monte edilmesi planlanmaktadır.