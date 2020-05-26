Güney Kore'de robot baristalar görev başında

Güney Kore'de baristalık yapabilen robotlar şehrin bazı noktalarında kullanılmaya başlandı. Geliştirilen robotların, 6 farklı siparişi 7 dakika hazırlayabildiği belirtilirken 60 farklı kahve yapabiliyorlar.
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ntv.com.tr 26.05.2020 - 15:57
Güney Kore'nin Daejeon şehrinde müşterilerin içecekleri robotlar hazırlıyor.
Kısa zamanda şehrin 30 farklı yerinde olması hedeflenen robot baristaların istihdamı düşürmesi noktasında eleştirileri de bulunuyor.
Geliştiricileri, robotların 6 farklı siparişi yalnızca 7 dakikada hazırlayabildiğini belirtiyor.
Ayrıca, masalar arası mesafeden sipariş ve teslim alma bölümlerine kadar her detayın robotların çalışma koşullarıyla uyumlu getirildiği de belirtildi.
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