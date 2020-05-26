Güney Kore'de robot baristalar görev başında

Kısa zamanda şehrin 30 farklı yerinde olması hedeflenen robot baristaların istihdamı düşürmesi noktasında eleştirileri de bulunuyor.

Ayrıca, masalar arası mesafeden sipariş ve teslim alma bölümlerine kadar her detayın robotların çalışma koşullarıyla uyumlu getirildiği de belirtildi.