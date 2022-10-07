Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı?

Detayları fark etmekte ne kadar dikkatlisiniz? İşte size bunu öğrenmek için fırsat. Bu sorular sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler oldu. (NOT: CEVAPLAR FOTO GALERİNİN SONUNDA)

Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 1

Son işlemde sonuç kaç olmalı?

Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 2

Zebraların siyah ve beyaz çizgilerine saklanan porsuk nerede?

Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 3

Sizce kedi aşağı mı iniyor yoksa yukarı mı çıkıyor?

Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 4

Görselde çeşitli renklerde yan yana koltuklar bulunuyor ancak bir adet tek kişilik koltuk bulunuyor.

Tekli koltuk sizce nerede? 

Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 5

Boş zemin parçasını görebiliyor musunuz? Tüm kutuların altında balıksırtı parke döşemeyi bulabildiniz mi? Bakanların sadece yüzde 5'i bir dakikada kısa bir sürede çözebiliyor.

Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 6

Süper Mario'nun merdivenlerde hangi yöne doğru koşuyor? 

Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 7

Kayıp rakam hangisi?

Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 8

Resimdeki kalbi, gözü ve beyni bulabildiniz mi?

Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 9

Dört yapraklı yoncayı bulabildiniz mi?

Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 10

Bu anahtar hangi kapıyı açar?

Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 11

Bu haritadakiki uçaklardan bir tanesi test yönde uçuyor. Peki bu karmakarışık havayolu trafiğinde hangi uçağın yolundan saparak ters yönde uçtuğunu bulabilir misiniz?

Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 12

'Sandık yanılsaması' ismi verilen bu görselde 16 adet daire yer alıyor. 

Yerlerini bulabilir misiniz?

Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 13

Güvercinler arasına gizlenmiş kediyi görebildiniz mi? İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre söz konusu karedeki kediyi en erken tespit eden kişinin rekoru 18 saniye.

Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 14

Resimdeki yavru köpeği fark ettiniz mi?

Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 15

Ekmek kızartma makinesini bulun

Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 16

Can simitleri arasındaki donutu (tatlı çörek) bulun.

Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 17

Külah dondurmalar arasından pembe , mavi ve yeşil renkli buz dondurmayı bulun.

Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 18

Bu resimdeki renkli ejder yumurtasını bulun.

Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 19

Bu resimde iki adet tek taş yüzük gizli. Bakalım bulabilecek misiniz?

Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 20

Bu karede kaç tane ayak görüyorsunuz

Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 21

Macar karikatürist Gergely Dudas'ın sosyal medyada yayınladığı bu kare kısa sürede hayli popüler oldu. Peki bu karedeki futbol topu nerede?

Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 22

Bu iki karedeki farklı şeyi görebiliyor musun?

Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 23

Bu karede hangi harfi görüyorsun?

Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 24

Bu kumar masasında kim hile yapıyor?

Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 25

Hangi çocuk oyunda hile yapıyor?

Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 26

Bu resimde kaç tane hayvan var?

Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 27

Resimdeki kadınlardan hangisi hamiledir?

Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 28

Bu noktaları, elinizi kaldırmadan 4 düz çizgi çizerek birleştirebilir misiniz?

Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 29

Kadınlardan hangisi adamın eşi?

Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 30

Resimdeki uğur böceği nerede?

Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 31

Kutuların hangisinde para var?

Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 32

Kedinin sahibi kim?

Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 33

Avcıların aradığı geyik nerede?

Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 34

Eksik parça hangisi?

Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 35

Hedef tahtalarından hangisi farklı?

Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 36

Bu karedeki tekli koltuk nerede?

Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 37

Resimde gizlenmiş kitap nerede?

Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 38

Bu resimde de bir poker pulu saklı

Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 39

Bu resimdeki kalem nerede?

Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 40

Farklı görünen kediyi bulun

Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 41

Çiftler arasından farklı olanı bulun.

Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 42

Hangisi diğerlerinden farklı?

Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 43

Resimlerden hepsi aynı, sadece bir farklı. Farklı olanı bulabilir misin?

Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 44

Hangi inek diğerlerinden farklı oturuyor?

Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 45

Farklı olan resmi bulun.

Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 46

Buradaki resimlerden farklı olanı bulabilecek misin?

Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 47

Diğerlerinden farklı ikiliyi bulun.

Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 48

Hangi at diğerleri gib değil?

Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 49

Hangi köpek ötekilerden farklı görünüyor?

Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 50

CEVAPLAR

Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 51
Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 52
Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 53
Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 54
Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 55
Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 56
Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 57
Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 58
Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 59
Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 60
Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 61
Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 62
Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 63
Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 64
Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 65

Dikkatli bakıldığında Süper Mario’nun merdivenlerden aşağı değil yukarı koştuğu fark ediliyor. 

Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 66

Fakat, Süper Mario'nun hangi yöne koştuğunu anlamanın kolay olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. 1989 yılında yayınlanan çizgi film “Süper Mario Bros. Süper Şov!”dan bir bölüm izleyenleri ikiye böldü. Videonun birkaç saniyesinde, kahramanın merdivenlerden inip inmediğini anlamak oldukça zor.

İlk bakışta, Süper Mario merdivenlerden aşağı koşuyormuş gibi görünüyor. Ama gerçek öyle değil. Bir ipucuna ihtiyacınız olursa, ünlü karakterin sol ayağına bakabilirsiniz ya da merdivenlerden aşağı koşarken ayağınızın bu pozisyonda olup olmayacağına kendiniz karar verebilirsiniz.

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Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 68

Merdivenlerin yapısına bakıldığında kedinin aşağıya indiği açık bir şekilde görülüyor.

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Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 70
Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 71
Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 72

Masadan pul çalan kırmızı elbiseli kadın hile yapıyor.

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Sarışın çocuk elinde taş saklıyor.

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Bu resimde 13 havyan yer alıyor.

Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 75

Yoga yapan kadın hamiledir. Yaptığı spor hamileler için daha uygundur ve kadının karnı büyümüştür.

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Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 77
Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 78
Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 79

Dikkatli kişiler fotoğrafın sağ alt köşesindeki çantayı nane yeşili kurdele ile aynı tonda olduğunu tespit edebiliyor.

Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 80

Kedinin sahibi, taytları yırtılmış olan kız (ortadaki). Sağındaki kızın taytındaki yırtılmanın sebebi ise kediden ziyade bir yere takılmasından dolayı gerçekleşemiş olabilir.

Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 81
Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 82

11 ve 32

Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 83

2 numara

Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 84

Ortadaki hedef tahtası kenarlardakinden farklı

Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 85
Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 86
Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 87
Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 88
Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 89
Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 90
Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 91
Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 92
Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 93
Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 94
Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 95
Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 96
Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 97
Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 98
Günün bilmecesi: İşlemin sonucu kaç olmalı? - 99

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