Haber tercihi değişiyor: TikTok, X'i geride bıraktı
Oxford Üniversitesi Reuters Enstitüsü 2024 Dijital Haber raporunu yayımladı. Son 10 yılda Televizyon ve yazılı basının izleyici kitlesindeki keskin düşüşü gösteren rapor, gençlerin haberleri internet veya sosyal medya aracılığıyla almayı tercih ettiğini belirtti. Sosyal medya platformları arasında yükselen ise TikTok oldu, X'i geride bırakan platform özellikle 18-24 yaş arasındakilerin ilk tercihi.
HABERLER DEPRESİF BULUNUYOR
Oxford Üniversitesi Reuters Enstitüsü, 2024 Dijital Haber Raporu'nu yayımladı. Rapora göre dünyada haber okuma, dinleme ve izleme sayısı azalıyor. Haber takibinden uzaklaşılmasının en önemli nedeni ise yayımlanan haberlerin depresif, acımasız ve sıkıcı bulunması.
Rapora göre dünyada her 10 kişiden dördü bazen ya da sık sık aktif şekilde haberlerden uzak durduklarını söyledi. 2017'de yüzde 29 olan bu oran yeni raporda yüzde 39 olarak kaydedildi.